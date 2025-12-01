Volg Hart van Nederland
Amsterdamse politie vindt wapens en vuurwerk in garagebox onder eigen bureau

Crime

Vandaag, 20:08

Link gekopieerd

In een particuliere garagebox pal onder het politiebureau in Amsterdam hebben agenten maandag honderden kilo's illegaal vuurwerk en verboden wapens aangetroffen. Die lagen opgeslagen in een particuliere garagebox, meldt een woordvoerder. De garagebox bevindt zich onder het politiebureau Overtoomsesluis aan de Hoofdweg in Amsterdam-West. Een anonieme tip leidde tot de vondst van de verboden objecten.

De politie spreekt van "een levensgevaarlijke combinatie waar je niemand bij in de buurt wilt hebben".

Door ANP

