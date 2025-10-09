Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zelfgemaakte vuurwerkbom ontdekt in Lutjebroek

Crime

Vandaag, 19:23 - Update: 20 minuten geleden

Link gekopieerd

In Lutjebroek is donderdagmiddag een zelfgemaakte vuurwerkbom gevonden in een woning aan de Pastoor Gielenstraat. Na de vondst liet de politie direct de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) komen. Het explosief is vervolgens iets verderop, in Hoogkarspel, tot ontploffing gebracht.

De vuurwerkbom werd ontdekt na een tip van een omwonende. Rond 13.00 uur gingen agenten de woning in Lutjebroek binnen voor een doorzoeking. Daar troffen ze het explosief aan. Uit voorzorg werd het huis ontruimd en zette de politie de straat af om te voorkomen dat iemand gevaar zou lopen.

Tot ontploffing gebracht

De EOD wist de vuurwerkbom uiteindelijk veilig te stellen. Hoe groot het gevaar precies was, is niet bekend. Op beelden is te zien dat het om een flink explosief ging; na de ontploffing vliegen brokken aarde meters de lucht in.

Wie de bom heeft gemaakt of in huis had, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de melding, of de bewoner betrokken is, en of er eerder incidenten met vuurwerk of explosieven zijn geweest.

Lees ook

Bob (13) vindt bom uit WOII tijdens het uitlaten van zijn hond
Bob (13) vindt bom uit WOII tijdens het uitlaten van zijn hond
Explosief gevonden tijdens graafwerkzaamheden in Sprang-Capelle
Explosief gevonden tijdens graafwerkzaamheden in Sprang-Capelle
Man die explosief mee naar huis nam: 'Was een beetje dom'
Man die explosief mee naar huis nam: 'Was een beetje dom'
Handgranaat gevonden in vuilcontainer bij verwerkingsbedrijf in Oss
Handgranaat gevonden in vuilcontainer bij verwerkingsbedrijf in Oss

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.