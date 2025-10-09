Zelfgemaakte vuurwerkbom ontdekt in Lutjebroek

In Lutjebroek is donderdagmiddag een zelfgemaakte vuurwerkbom gevonden in een woning aan de Pastoor Gielenstraat. Na de vondst liet de politie direct de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) komen. Het explosief is vervolgens iets verderop, in Hoogkarspel, tot ontploffing gebracht.

De vuurwerkbom werd ontdekt na een tip van een omwonende. Rond 13.00 uur gingen agenten de woning in Lutjebroek binnen voor een doorzoeking. Daar troffen ze het explosief aan. Uit voorzorg werd het huis ontruimd en zette de politie de straat af om te voorkomen dat iemand gevaar zou lopen.

Tot ontploffing gebracht

De EOD wist de vuurwerkbom uiteindelijk veilig te stellen. Hoe groot het gevaar precies was, is niet bekend. Op beelden is te zien dat het om een flink explosief ging; na de ontploffing vliegen brokken aarde meters de lucht in.

Wie de bom heeft gemaakt of in huis had, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de melding, of de bewoner betrokken is, en of er eerder incidenten met vuurwerk of explosieven zijn geweest.