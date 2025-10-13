Terug

Tankstation naast de A2 bij Maarheeze ontruimd na vondst illegaal vuurwerk

Crime

Vandaag, 12:26

Het tankstation T' Haasje naast de A2 bij Maarheeze is zondagavond ontruimd, nadat een klant twee Cobra's vond in de prullenbak op dat terrein. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Het illegale vuurwerk is afgegeven aan een medewerker, die de ongebruikte Cobra's uit voorzorg in een emmer met water stopte. Hierna werden de hulpdiensten gebeld. Zij hebben alles afgezet en uiteindelijk besloten om de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in te schakelen. De EOD heeft het vuurwerk geneutraliseerd.

Rond 23.30 uur werd het tankstation weer vrijgegeven en konden de medewerkers hun werk weer oppakken.

Cobra en water

Een Cobra is extreem gevoelig voor schokken en water kan de ontsteker activeren. Hierdoor zou de Cobra af kunnen gaan. Aangezien het om een tankstation ging, was de kans op een grote ontploffing aanwezig.

Wie de Cobra’s in de prullenbak heeft gegooid, is niet duidelijk. Dat is volgens de politie niet meer te achterhalen. "Wij doen dan ook geen verder onderzoek", aldus de woordvoerder.

