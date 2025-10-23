Politie vindt gigantische vuurwerkbom in Haagse woonwijk: 'Had huis kunnen verwoesten'

Een vuurwerkbom, zo zwaar dat-ie een huis compleet had kunnen verwoesten, is in een woonwijk in Den Haag gevonden. Volgens de politie is het de zwaarste vuurwerkbom die ooit in de regio is gevonden. De bom bevatte het kruit van zo’n 120 cobra’s. Eén enkele cobra staat al gelijk aan de kracht van een handgranaat. Als deze bom was ontploft, had het explosief een woning kunnen opblazen.

"Wij zijn blij dat deze bom van straat is, maar maken ons grote zorgen dat dit soort explosieven überhaupt in omloop zijn," zegt plaatsvervangend politiechef Anja de Bruin van de Eenheid Den Haag tegen Omroep West.

Eerder deze maand werd een zelfgemaakt explosief gevonden in een woning in Lutjebroek. Hoewel het qua hoeveelheid kruit een stuk lichter was, zorgde de explosie toch voor een flinke knal:

De vondst werd gedaan tijdens een actieweek tegen illegaal vuurwerk, waarbij de politie gericht te werk ging in Zuid-Holland. Daarbij werden bijna vierduizend stuks zwaar vuurwerk in beslag genomen en vijftien mensen aangehouden. Onder de verdachten zijn elf minderjarigen, de jongste is pas 14 jaar.

De zwaarste vuurwerkbom ooit gevonden in de regio Den Haag. Politie Den Haag

Naast de grote vuurwerkbom werden er tijdens de actieweek in totaal 210 cobra’s, 100 shells, 400 vlinders, 3000 DumBums en 50 lawinepijlen in beslag genomen.

Een deel van het inbeslaggenomen vuurwerk. Beeld: Politie Den Haag

In schuurtjes, onder bedden of in een kelderbox

De 22-jarige Hagenaar bij wie de gigantische bom werd gevonden, bleek eerder al de fout in te zijn gegaan. In augustus werd hij ook al opgepakt toen er zwaar vuurwerk in hetzelfde schuurtje werd aangetroffen.

De politie noemt het zorgelijk dat het meeste vuurwerk wordt opgeslagen in woningen en kelderboxen. "We vinden het in en onder bedden, of in ruimtes met gevaarlijke bedrading. Een klein statisch vonkje kan al genoeg zijn om het te laten ontploffen," waarschuwt De Bruin.