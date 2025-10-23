Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie vindt gigantische vuurwerkbom in Haagse woonwijk: 'Had huis kunnen verwoesten'

Politie vindt gigantische vuurwerkbom in Haagse woonwijk: 'Had huis kunnen verwoesten'

Crime

Vandaag, 16:22

Link gekopieerd

Een vuurwerkbom, zo zwaar dat-ie een huis compleet had kunnen verwoesten, is in een woonwijk in Den Haag gevonden. Volgens de politie is het de zwaarste vuurwerkbom die ooit in de regio is gevonden. De bom bevatte het kruit van zo’n 120 cobra’s. Eén enkele cobra staat al gelijk aan de kracht van een handgranaat. Als deze bom was ontploft, had het explosief een woning kunnen opblazen.

"Wij zijn blij dat deze bom van straat is, maar maken ons grote zorgen dat dit soort explosieven überhaupt in omloop zijn," zegt plaatsvervangend politiechef Anja de Bruin van de Eenheid Den Haag tegen Omroep West.

Eerder deze maand werd een zelfgemaakt explosief gevonden in een woning in Lutjebroek. Hoewel het qua hoeveelheid kruit een stuk lichter was, zorgde de explosie toch voor een flinke knal:

EOD brengt zelfgemaakte vuurwerkboom tot ontploffing
0:53

EOD brengt zelfgemaakte vuurwerkboom tot ontploffing

De vondst werd gedaan tijdens een actieweek tegen illegaal vuurwerk, waarbij de politie gericht te werk ging in Zuid-Holland. Daarbij werden bijna vierduizend stuks zwaar vuurwerk in beslag genomen en vijftien mensen aangehouden. Onder de verdachten zijn elf minderjarigen, de jongste is pas 14 jaar.

De zwaarste vuurwerkbom ooit gevonden in de regio Den Haag. Politie Den Haag

De zwaarste vuurwerkbom ooit gevonden in de regio Den Haag. Politie Den Haag

Naast de grote vuurwerkbom werden er tijdens de actieweek in totaal 210 cobra’s, 100 shells, 400 vlinders, 3000 DumBums en 50 lawinepijlen in beslag genomen.

Een deel van het inbeslaggenomen vuurwerk. Beeld: Politie Den Haag

Een deel van het inbeslaggenomen vuurwerk. Beeld: Politie Den Haag

In schuurtjes, onder bedden of in een kelderbox

De 22-jarige Hagenaar bij wie de gigantische bom werd gevonden, bleek eerder al de fout in te zijn gegaan. In augustus werd hij ook al opgepakt toen er zwaar vuurwerk in hetzelfde schuurtje werd aangetroffen.

De politie noemt het zorgelijk dat het meeste vuurwerk wordt opgeslagen in woningen en kelderboxen. "We vinden het in en onder bedden, of in ruimtes met gevaarlijke bedrading. Een klein statisch vonkje kan al genoeg zijn om het te laten ontploffen," waarschuwt De Bruin.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Zelfgemaakte vuurwerkbom ontdekt in Lutjebroek
Zelfgemaakte vuurwerkbom ontdekt in Lutjebroek
Zes maanden cel voor gooien 'zware vuurwerkbommen' richting agenten
Zes maanden cel voor gooien 'zware vuurwerkbommen' richting agenten
Aangestoken vuurwerkbom in feestende EK-menigte gegooid in Amsterdam
Aangestoken vuurwerkbom in feestende EK-menigte gegooid in Amsterdam
Twee jongens (13 en 14) aangehouden voor vuurwerkbom bij Haags pand
Twee jongens (13 en 14) aangehouden voor vuurwerkbom bij Haags pand

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.