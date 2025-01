Zes maanden cel voor gooien 'zware vuurwerkbommen' richting agenten

De politierechter in Den Haag heeft een negentienjarige man veroordeeld tot zes maanden cel voor het gooien van vuurwerk naar agenten tijdens oudjaarsnacht. Bourak M. gooide zware vuurwerkbommen richting twee fietsende agenten. "Ik snap niet dat iemand hiertoe in staat is, om zware bommen naar iemands hoofd te gooien", zei de rechter in de uitspraak.

De politie uitte forse kritiek op de heftige incidenten tijdens de afgelopen jaarwisseling. "Er zijn opnieuw veel incidenten geweest waarbij mensen zich tegen hulpverleners hebben gekeerd," zei korpschef Janny Knol tegen Hart van Nederland. In de video hierboven geeft ze enkele voorbeelden.

Bourak M. verklaarde dat hij dronken was en vuurwerk op straat gooide, maar ontkende gericht op agenten te hebben gemikt. Ook beweerde hij pas later te begrijpen dat het om illegaal vuurwerk ging. De rechter stelde echter dat M. heel goed wist wat hij deed. "U had er al mee op straat gegooid, dus u wist wat het kon aanrichten", aldus de rechter.

'Geweld tegen agenten lijkt genormaliseerd'

Het incident vond plaats op de Marktweg in Den Haag, vlak voor middernacht. De vuurwerkbom explodeerde op enkele meters afstand van de agenten. In een verklaring aan de rechter schreven de agenten dat ze enorm geschrokken waren en benadrukten dat het veel slechter had kunnen aflopen. "Geweld tegen de politie lijkt genormaliseerd, maar het is natuurlijk niet normaal", zei een van hen.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Normaal gesproken zou twaalf weken cel geëist worden, maar gezien de ernst van het incident achtte de officier zes maanden gepast. Hij beschuldigde M. van poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Supersnelrechtzitting

M. werd berecht tijdens een supersnelrechtzitting, waarbij verdachten binnen enkele dagen voor de rechter staan. Zijn advocaat vroeg om vrijspraak en gaf na afloop aan nog te overwegen om in hoger beroep te gaan. Bourak M. heeft een blanco strafblad.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP