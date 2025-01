Incidenten met vuurwerk, opstootjes en talloze brandje: 2025 begint chaotisch

De afgelopen jaarwisseling verliep in meerdere steden onrustig, met veel geweld tegen hulpdiensten en incidenten door vuurwerk en alcoholgebruik. Landelijk werden zeker 200 mensen aangehouden, vooral wegens vernielingen en geweld. Twee mensen kwamen om het leven en tientallen anderen raakten gewond na ongelukken met vuurwerk. Een storing in het C2000-communicatiesysteem maakte de coördinatie tussen hulpdiensten tijdelijk lastig, meldt de politie.

Waar ging het fout tijdens de jaarwisseling? Meerdere steden en hulpdiensten hebben de eerste cijfers al gepubliceerd.

Chaotisch begin van het jaar in Rotterdam

Rotterdam, het toneel van de grote vuurwerkshow bij de Erasmusbrug, kende een chaotisch begin van het jaar. De brandweer ontving 928 meldingen, waaronder 51 autobranden, en moest veertien gebouwbranden blussen.

De ambulancedienst in de Maasstad voerde in de eerste uren van het nieuwe jaar ongeveer 250 spoedritten uit, meer dan in voorgaande jaren. Het ging onder meer om reanimaties, de behandeling van vuurwerkslachtoffers, slachtoffers van steekpartijen en mensen die hulp nodig hadden door overmatig alcohol- en drugsgebruik. Tragisch dieptepunt was het overlijden van de 14-jarige Jack. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten pleitte naar aanleiding van het overlijden van de jongen voor een landelijk vuurwerkverbod. Zowel de brandweer als het Oogziekenhuis steunt deze oproep.

In het nabijgelegen Schiedam, waar een vuurwerkverbod van kracht is, werd de politie tijdens de jaarwisseling bekogeld met vuurwerk. Ook raakte een politievoertuig beschadigd. De Mobiele Eenheid wist de rust te herstellen.

Lees ook: Afsteekverbod in vuurwerkvrije gemeenten massaal genegeerd Afsteekverbod in vuurwerkvrije gemeenten massaal genegeerd

Waarschuwingsschot gelost in Amsterdam

Ook in Amsterdam verliep de nacht rumoerig. Onder andere op de Dam ontstonden opstootjes tussen de politie en relschoppers. De politie hield 66 mensen aan en moest een waarschuwingsschot lossen om de situatie onder controle te krijgen. Ondanks het lokale vuurwerkverbod waren er 227 brandmeldingen en voerde de ambulancedienst 275 spoedritten uit.

Het Amsterdam UMC behandelde 30 vuurwerkslachtoffers, waarvan vijf ernstig gewond. Burgemeester Halsema benadrukte in een reactie de noodzaak van een landelijk vuurwerkverbod.

Politie bekogeld in Den Haag

Ook in Den Haag was het onrustig. De politie werd op verschillende momenten bekogeld met vuurwerk en stenen. De Mobiele Eenheid moest vijf keer ingrijpen. Er werden in totaal 230 incidenten gemeld, minder dan vorig jaar.

Het HagaZiekenhuis behandelde twaalf vuurwerkslachtoffers, waaronder acht minderjarigen. Daarnaast werden acht patiënten geholpen vanwege alcoholvergiftiging en vier mensen vanwege geweldsincidenten. Opvallend was de toename van vermiste huisdieren door vuurwerkoverlast in de Hofstad.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Ook onrustig in provincie Utrecht

Tijdens de jaarwisseling in Midden-Nederland arresteerde de politie 44 mensen. Twee agenten raakten gewond. De politie meldt dat de jaarwisseling druk was, met veel incidenten waarbij hulpverleners werden bekogeld met vuurwerk en auto's in brand werden gestoken. De meeste aanhoudingen hadden betrekking op zwaar en verboden vuurwerk.

In Maarssenbroek werd het politiebureau bekogeld, terwijl de Mobiele Eenheid (ME) in Utrecht moest optreden in de wijken Overvecht en Kanaleneiland. In totaal werden in Utrecht 13 mensen aangehouden. De stad kende voor het eerst een vuurwerkverbod, maar ondanks dat werd er veel vuurwerk afgestoken. De gemeente verwacht dat het nog enige tijd zal duren voordat de stad tijdens de jaarwisseling volledig vuurwerkvrij is.

In Culemborg, waar de situatie al jaren onrustig is, gebruikte de ME traangas om de orde te herstellen nadat hulpverleners in de wijk Terweijde werden bekogeld met vuurwerk. De politie onderzoekt de gebeurtenissen.

Relatief rustige nacht in Groningen

In Groningen bleef het relatief rustig, hoewel ook hier incidenten werden gemeld. Het UMCG behandelde zes vuurwerkslachtoffers en enkele gevallen van alcoholvergiftiging.

In Hoogkerk moest de Mobiele Eenheid ingrijpen bij relletjes. De brandweer rukte 382 keer uit, onder meer voor een grote brand in een inpandige garage.

Lees ook: Minister en politie hekelen geweld tijdens jaarwisseling: 'Dieptriest' Minister en politie hekelen geweld tijdens jaarwisseling: 'Dieptriest'

Jeugdige g ewonden in Brabant

In het Brabantse Reusel raakten vier mensen gewond nadat een vuurwerkpot omviel. Zij moesten naar het ziekenhuis. Een van de slachtoffers was een minderjarige jongen die als omstander naar het vuurwerk stond te kijken.

De politie Oost-Brabant meldt dat er tijdens oud en nieuw ernstige incidenten waren, maar dat grote escalaties uitbleven. Politiechef Wilbert Paulissen noemt het "verschrikkelijk" dat in de regio onder andere jeugdigen (zwaar)gewond raakten bij incidenten met illegaal zwaar vuurwerk. In een geval moest de Explosieven Opruimingsdienst ingrijpen om vuurwerk onschadelijk te maken.

In Roermond moest de politie ook flink optreden. Een 39-jarige man uit Roermond zit vast op verdenking van "excessief geweld" tegen een politieagent. De man verzette zich bij zijn aanhouding wegens openbare dronkenschap. Hij sloeg een agent en nam hem in een wurggreep, waarna collega's hem moesten bevrijden. De verdachte is in een ziekenhuis onderzocht en maakt het naar omstandigheden goed, aldus de politie. Tegen de man is aangifte gedaan.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland / ANP