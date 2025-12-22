Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Aantal amputaties door vuurwerk nu al verdubbeld, artsen slaan alarm

Aantal amputaties door vuurwerk nu al verdubbeld, artsen slaan alarm

Zorg

Vandaag, 07:14 - Update: 37 minuten geleden

Link gekopieerd

De jaarwisseling moet nog komen, maar het aantal amputaties door vuurwerk is nu al verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Halverwege december zijn al tien jongeren een vinger, hand of arm kwijtgeraakt. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, meldt het AD.

Artsen vrezen dat de piek nog moet komen, en dat het aantal amputaties dus nog flink kan oplopen. Vorig jaar stond de teller halverwege december op vier slachtoffers. “Het wordt steeds jonger en steeds heftiger”, zegt Ernst Smits van de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH) tegen de krant. De gemiddelde leeftijd van vuurwerkslachtoffers is de afgelopen vijf jaar flink gedaald: van 23 jaar naar 13 jaar.

Vanaf volgend jaar mag er dus niet meer zelf geknald worden. Vuurwerkverkopers vertellen in de onderstaande video dat zij zien dat sommige mensen nu al gaan hamsteren om ook de komende jaren te kunnen blijven knallen:

Veel belangstelling voor vuurwerk dit jaar: 'Gaan er met een klapper uit'
0:57

Veel belangstelling voor vuurwerk dit jaar: 'Gaan er met een klapper uit'

Vorig jaar behandelden plastisch chirurgen zeventig vuurwerkslachtoffers, van wie de helft 18 jaar of jonger was. Omdat er dit jaar voor het laatst legaal vuurwerk mag worden gekocht en afgestoken, vrezen chirurgen een toename van het aantal slachtoffers.

Illegaal vuurwerk

"Er zijn al meerdere handen afgegaan dit jaar, en we moeten nog beginnen", aldus Smits, die zelf werkt in het Erasmus MC. De meeste ongelukken gebeuren met illegaal vuurwerk. Vooral met cobra’s, die de kracht hebben van een handgranaat, gaat het vaak mis. "Tachtig procent is dan meerdere vingers kwijt."

Om jongeren te waarschuwen is de NVvH een bewustwordingscampagne gestart. "Heel vaak zie je dat kinderen geen idee hebben hoe zwaar het vuurwerk is. Al kunnen we er één slachtoffer mee voorkomen, dan is het wat mij betreft al geslaagd."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Oogarts Tjeerd stopt net voor laatste vuurwerkjaarwisseling: 'Kroon op mijn carrière'
Oogarts Tjeerd stopt net voor laatste vuurwerkjaarwisseling: 'Kroon op mijn carrière'
Staatssecretaris belooft vuurwerkverkopers 'nette compensatie' vanwege verbod
Staatssecretaris belooft vuurwerkverkopers 'nette compensatie' vanwege verbod
Verkopers verwachten topdrukte, toch zijn meeste Nederlanders blij met vuurwerkverbod
Verkopers verwachten topdrukte, toch zijn meeste Nederlanders blij met vuurwerkverbod

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.