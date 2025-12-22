Aantal amputaties door vuurwerk nu al verdubbeld, artsen slaan alarm

De jaarwisseling moet nog komen, maar het aantal amputaties door vuurwerk is nu al verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Halverwege december zijn al tien jongeren een vinger, hand of arm kwijtgeraakt. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, meldt het AD.

Artsen vrezen dat de piek nog moet komen, en dat het aantal amputaties dus nog flink kan oplopen. Vorig jaar stond de teller halverwege december op vier slachtoffers. “Het wordt steeds jonger en steeds heftiger”, zegt Ernst Smits van de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH) tegen de krant. De gemiddelde leeftijd van vuurwerkslachtoffers is de afgelopen vijf jaar flink gedaald: van 23 jaar naar 13 jaar.

Vanaf volgend jaar mag er dus niet meer zelf geknald worden. Vuurwerkverkopers vertellen in de onderstaande video dat zij zien dat sommige mensen nu al gaan hamsteren om ook de komende jaren te kunnen blijven knallen:

0:57 Veel belangstelling voor vuurwerk dit jaar: 'Gaan er met een klapper uit'

Vorig jaar behandelden plastisch chirurgen zeventig vuurwerkslachtoffers, van wie de helft 18 jaar of jonger was. Omdat er dit jaar voor het laatst legaal vuurwerk mag worden gekocht en afgestoken, vrezen chirurgen een toename van het aantal slachtoffers.

Illegaal vuurwerk

"Er zijn al meerdere handen afgegaan dit jaar, en we moeten nog beginnen", aldus Smits, die zelf werkt in het Erasmus MC. De meeste ongelukken gebeuren met illegaal vuurwerk. Vooral met cobra’s, die de kracht hebben van een handgranaat, gaat het vaak mis. "Tachtig procent is dan meerdere vingers kwijt."

Om jongeren te waarschuwen is de NVvH een bewustwordingscampagne gestart. "Heel vaak zie je dat kinderen geen idee hebben hoe zwaar het vuurwerk is. Al kunnen we er één slachtoffer mee voorkomen, dan is het wat mij betreft al geslaagd."