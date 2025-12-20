Explosieve vondst: 21 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen in woning Oud-Vossemeer

In het Zeeuwse Oud-Vossemeer heeft de politie zaterdag na een tip een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Het zou gaan om 21 kilo nitraten en drie shells, opgeslagen in een rijtjeshuis aan de Burgemeester Versluijsstraat.

Eén zo'n explosief heeft de kracht van een handgranaat, aldus de politie. "Je kunt er beter niet aan denken wat er was gebeurd als het was ontploft."

Er is een bewoner aangehoude n. Het vuurwerk wordt vernietigd door een gespecialiseerd bedrijf.

