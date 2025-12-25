Volg Hart van Nederland
Minderjarige opgepakt na vondst zwaar vuurwerk en drugs in Heemskerk

Vandaag, 16:56 - Update: 14 minuten geleden

Een minderjarige in Heemskerk is eerder deze week aangehouden nadat bij hem zwaar vuurwerk en drugs werden aangetroffen, meldt de politie. Dat gebeurde bij een politiecontrole in de Noord-Hollandse plaats afgelopen dinsdag. De vondst leidde ook tot een woningdoorzoeking bij de jongen thuis.

Daar trof de politie ongeveer 25 stuks zwaar vuurwerk aan en andere stoffen waarmee explosieven gemaakt kunnen worden. Daarnaast vond de politie in het huis "een opvallende hoeveelheid contant geld voor een minderjarige". Hoeveel geld precies, is niet bekendgemaakt.

Ook de leeftijd van de jongen is niet bekendgemaakt.

De politie heeft eerder deze maand ook al een 18-jarige man uit Spijkenisse aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid vuurwerk in een woning:

Man (18) aangehouden na berg vuurwerk in Spijkenisse
Man (18) aangehouden na berg vuurwerk in Spijkenisse

