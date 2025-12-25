Volg Hart van Nederland
Dode door ernstig ongeluk op N331 in Zwartsluis

Ongeluk

Vandaag, 06:29 - Update: 20 minuten geleden

Door een ongeluk op de provinciale weg N331 in de Overijsselse plaats Zwartsluis is op kerstavond een persoon om het leven gekomen. De politie meldt op X dat zij rond 23.30 uur een melding over het ongeval binnenkreeg.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Er zijn meerdere hulpdiensten ter plaatse, meldt de politie, en er wordt nog onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk.

Door ANP

