Drukke kerstavond voor politie Rotterdam: vijf aanhoudingen om wapenbezit

Crime

Vandaag, 15:58 - Update: 54 minuten geleden

De doorgaans rustige kerstavond was nog even flink spannend voor de politie in Rotterdam-Zuid. Bij een controle van een voertuig troffen agenten namelijk twee vuurwapens aan, de vier inzittenden werden gelijk ingerekend. Niet veel later werden in hetzelfde onderzoek meerdere woningen doorzocht en ook daar lagen wapens. Een vijfde persoon kon worden aangehouden.

Agenten zagen woensdag rond 20.00 uur een verdacht voertuig aan de Spijkenissestraat. Eenmaal bij de auto aangekomen stapte er iemand uit en viel het de agenten op dat er een voorwerp op de grond lag: een vuurwapen. Daarop werd besloten de benaderingstechniek gevaarlijke personen - afgekort BTGP - in te zetten, waardoor alle vier de inzittenden op een veilige manier konden worden aangehouden. Ook werd er nog een vuurwapen gevonden.

Welke straffen kennen we in Nederland eigenlijk? In deze video leggen we het je uit:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Binnen zonder kloppen

Na de politieactie bij het voertuig ging het onderzoek verder met de doorzoeking van meerdere woningen in de stadsdelen IJsselmonde, Tarwewijk en Vreewijk. In twee daarvan troffen agenten weer wapens aan, waarmee de teller op vier komt te staan. Een vijfde verdachte werd daarbij aangehouden.

Alle aangehouden personen zijn afkomstig uit Rotterdam. Ook heeft de politie de leeftijden bekendgemaakt: de vier inzittenden van het voertuig zijn 26, 29, 32 en 35 jaar oud. De man die in de woning werd aangehouden is 32 jaar.

Door Redactie Hart van Nederland

