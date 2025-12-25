Voetganger (38) overleden door ongeluk bij bushalte in Almere

Een 38-jarige man uit Almere is woensdagavond omgekomen door een ongeluk met een bus. De man was te voet en werd rond 23.30 uur aangereden bij de bushalte Literatuurwijk in Almere. Dat meldt de politie. De man overleed ter plekke.

De politie doet onderzoek naar hoe de aanrijding precies kon ontstaan.