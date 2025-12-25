Volg Hart van Nederland
Bewoner overleden bij woningbrand in Friesland

Brand

Vandaag, 08:19

Door een brand in een woning in het Friese Akkrum is een persoon om het leven gekomen. Het vuur brak uit aan de Koarte Miente, meldt de brandweer op X.

De uitslaande brand woedde in de nacht van woensdag op donderdag op de begane grond van de twee-onder-een-kapwoning. De brandweer had het vuur snel onder controle en vond daarop de bewoner, die al was overleden.

De naastgelegen woning liep rookschade op. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.

Door ANP

