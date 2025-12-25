Volg Hart van Nederland
Auto vliegt in brand bij ongeluk in Maasdijk, bestuurder overlijdt

Ongeluk

Vandaag, 11:55 - Update: 1 uur geleden

Een automobilist is om het leven gekomen door een ongeval in Maasdijk, waarbij zijn auto in brand vloog. Het ongeluk gebeurde rond 4.30 uur op de Coldenhovelaan in de Zuid-Hollandse plaats, meldt de politie op X.

De bestuurder botste door nog onbekende oorzaak tegen een brug in de richting van Maassluis. Meer informatie is niet bekendgemaakt.

Door ANP

