Eerste slachtoffers ongeval Nunspeet weer thuis, bestuurster nog in ziekenhuis

De eerste slachtoffers van het drama tijdens de Lichtjestour door Nunspeet zijn ontslagen uit het ziekenhuis, dat heeft burgemeester Céline Blom gezegd tijdens een bijeenkomst voor omstanders van het ongeval. Er liggen nu nog vijf mensen in het ziekenhuis na de aanrijding van afgelopen maandag.

Onder de vijf ziekenhuispatiënten is ook de 56-jarige bestuurster die met haar auto op een groep mensen inreed. Over haar toestand zijn geen verdere details gedeeld.

William reed op de trekker mee in de optocht. In de onderstaande video vertelt hij hoe hij de avond heeft beleefd:

1:50 Gelderse trekkertocht eindigt in drama: 'Niet te beschrijven'

Alle kinderen zijn weer thuis

Volgens Blom zijn alle gewonde kinderen inmiddels weer thuis. Zij kan niet precies zeggen hoeveel kinderen na het incident in het ziekenhuis lagen, maar spreekt van 'enkelen'.

Nog twee mensen zijn ernstig gewond. In totaal moesten er negen mensen naar het ziekenhuis, onder wie de bestuurster. Eerder werd gemeld dat het om tien gewonden ging. Momenteel liggen er dus alleen nog volwassenen in het ziekenhuis. De burgemeester doet geen uitspraken over de leeftijden van de slachtoffers.

Geen opzet bij ongeluk

Eerder werd al bekend dat het hoogstwaarschijnlijk om een noodlottig ongeval ging en Blom meldt woensdag dat het inderdaad uitgesloten is dat er opzet in het spel was. De bestuurster was niet onder invloed van drank of drugs. Het kan volgens de burgemeester nog wel enige tijd duren voordat de toedracht van het ongeluk bekend wordt.

Volgens de burgemeester hebben zo'n 60 à 70 mensen het ongeluk zien gebeuren. Op de bijeenkomst waren woensdag ruim vijftig mensen, het ging om gezinnen, kinderen en buurtgenoten. "Het voorzag echt in een behoefte", zei Blom daarover. Bij de bijeenkomst waren deskundigen van onder meer Slachtofferhulp om tips te geven over hoe het ongeluk te verwerken.