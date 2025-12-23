'Twee families zwaar getroffen door drama bij Lichtjestocht Nunspeet'

Een dag na het vreselijke ongeluk in Nunspeet zijn er nog altijd veel vragen. Veel inwoners van de Gelderse plaats waren getuige van het incident en zoeken steun bij elkaar. Om die reden heeft een lokale voetbalvereniging dinsdagmiddag de deuren geopend voor iedereen die daar behoefte aan heeft. "Inmiddels is duidelijk geworden dat meerdere leden van de club gewond zijn geraakt bij het ongeluk," vertelt Hart van Nederland-verslaggever Mark Kampers. "Meerdere mensen uit hetzelfde gezin liggen in het ziekenhuis."

Op de plek waar maandagavond het ongeluk gebeurde, kwamen dinsdag meerdere mensen kijken. "Ik loop hier normaal altijd langs als ik de honden uitlaat, maar nu blijven we hier toch even staan. Het is heel heftig. We wonen hier in de buurt en we hebben de sirenes gehoord," vertelt een omwonende.

William reed op de trekker mee in de optocht. In de onderstaande video vertelt hij hoe hij de avond heeft beleefd:

1:50 Gelderse trekkertocht eindigt in drama: 'Niet te beschrijven'

Een jongeman op de fiets zegt dat collega’s van hem langs de route stonden toen het misging. "Ik hoorde al vrij snel dat er iets mis is gegaan. Gelijk met ze gebeld om te kijken of zij in orde waren."

Ook andere voorbijgangers staan stil bij wat er is gebeurd. "Het is verschrikkelijk," zegt een vrouw die langsloopt. "Laten we hopen dat het goed gaat met de slachtoffers. En trouwens ook met de bestuurster, zodat we nog te horen krijgen hoe het fout heeft kunnen gaan."

Slachtofferhulp

De gemeente Nunspeet organiseert woensdagmiddag een moment van nazorg voor getuigen van het auto-ongeluk. Mensen die het ongeluk zagen gebeuren, kunnen dan in gesprek met Slachtofferhulp Nederland. Omdat er ook veel kinderen bij het incident aanwezig waren, is een jeugdarts van de GGD aanwezig.

Daarnaast kunnen mensen die daar behoefte aan hebben zelf contact opnemen met Slachtofferhulp. Maandagavond, na het ongeluk, ving de hulporganisatie rond een lichtjestocht al zo’n dertig mensen op, onder wie vijf of zes kinderen.

'Impact van ongeluk is groot'

Burgemeester Céline Blom merkt dat de impact in haar gemeente groot is. "Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun familie, en ook naar de vele omstanders die het ongeval hebben zien gebeuren." Eerder gaf ze al aan dat veel betrokkenen elkaar kennen. "Twee gezinnen uit de gemeente zijn zwaar getroffen door het ongeluk."

De 56-jarige bestuurster van de auto reed op een rotonde in op een groep mensen, zeer waarschijnlijk door een ongeval. Zij raakte lichtgewond. Drie van de negen andere slachtoffers liepen zwaargewonde verwondingen op.