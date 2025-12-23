Volg Hart van Nederland
Politie: bestuurster Nunspeet was niet onder invloed van drugs of alcohol

Ongeluk

Vandaag, 16:14 - Update: 57 minuten geleden

De bestuurder die het ernstige ongeluk veroorzaakte tijdens de Lichtjestour in Nunspeet was niet onder invloed van alcohol of drugs. Dat meldt de politie dinsdagmiddag.

De Lichtjestour liep van Elburg naar Nunspeet en was in die plaats aangekomen toen een auto inreed op een groep mensen die langs de route stond te wachten. Het ging om een 56-jarige vrouw achter het stuur. "Het ongeval vond plaats tijdens de route, maar houdt geen verband met de organisatie of uitvoering van de Lichtjestour", liet de organisatie eerder weten.

Gelderse trekkertocht eindigt in drama: 'Niet te beschrijven'
1:50

Gelderse trekkertocht eindigt in drama: 'Niet te beschrijven'

Bij de aanrijding raakten tien mensen gewond, onder wie de bestuurster zelf. Drie slachtoffers liepen zwaargewond letsel op. De vrouw is na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht en aangehouden. Dat is standaardprocedure bij ernstige verkeersongelukken.

Geen doelbewuste actie

De burgemeester van Nunspeet gaf maandag al aan dat het waarschijnlijk om een noodlottig ongeval gaat. Ook de politie gaat er op dit moment niet vanuit dat sprake is van een doelbewuste actie.

De tocht werd direct stilgelegd na het incident. De organisatie laat weten mee te leven met de slachtoffers en hun naasten.

De politie gaat verder met het onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeluk. "Dit onderzoek vraagt tijd en is niet binnen enkele dagen afgerond", laat de politie weten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

