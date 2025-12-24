Deel van gevel uit huis geblazen door 'meerdere explosies' in Losser

Bij een woning in het Overijsselse Losser is woensdagavond door meerdere explosies een voorgevel uit het huis geblazen, meldt de brandweer aan Hart van Nederland. De explosies ontstonden kort na een brand en hebben veel schade aangericht. Bij de explosies zijn geen gewonden gevallen.

De explosies vonden plaats aan de Willibrordlaan in de Overijsselse plaats. Een deel van de gevel is uit de woning geblazen en brokstukken liggen verspreid over de omgeving. Brandweereenheden hebben de brand bestreden en voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen woningen.

De bewoners waren ten tijde van de explosie thuis, maar zijn ongedeerd gebleven, aldus de brandweer. De bewoners zullen ergens anders moeten verblijven omdat de schade aan hun woning groot is. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand en de explosies is geweest. De brandweer is een onderzoek gestart.