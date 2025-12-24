Volg Hart van Nederland
Jonge automobilist komt om bij eenzijdig ongeval Bleskensgraaf

Ongeluk

Vandaag, 09:50 - Update: 2 uur geleden

Een tragisch eenzijdig ongeval in het Zuid-Hollandse Bleskensgraaf. Daar is een automobilist om het leven gekomen nadat deze met zijn voertuig van de weg is geraakt en in een sloot terecht is gekomen. Wat opvalt is de jonge leeftijd van de bestuurder: 18 jaar.

Het ongeluk gebeurde aan de Geerweg in Bleskensgraaf. De jongeman was afkomstig uit Brandwijk, een plaats die niet ver verwijderd ligt van de plek des onheils.

Op beelden is te zien dat de auto grote schade heeft opgelopen De politie onderzoekt het voorval.

