Vuurwerk afgeschoten naar hulpverleners in Tilburg, politie grijpt in

Rond het Verdiplein in Tilburg heeft de politie vrijdag ingegrepen na meldingen van vuurwerkoverlast, waarbij onder meer vuurwerk tegen hulpverleners werd afgeschoten. Ook werd er vuurwerk richting een geparkeerde politieauto afgeschoten.

De meldingen kwamen rond 20.00 uur binnen. Agenten kwamen direct in actie en werkten met meerdere eenheden samen. Daarnaast werd ook cameratoezicht ingezet om de overlast aan te pakken en de jongeren te identificeren.

Drie jongeren die betrokken waren bij het afsteken van het vuurwerk werden door de politie ter plekke al herkend. Zij zijn meegenomen naar het politiebureau, waarna contact is opgenomen met hun ouders. De jongeren hebben een gebiedsverbod gekregen tot na de jaarwisseling en worden doorverwezen naar HALT.

Ook werden meerdere jongeren bekeurd voor het onterecht ophouden in een portiek. Ook zij worden doorverwezen naar HALT.