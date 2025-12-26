Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vuurwerk afgeschoten naar hulpverleners in Tilburg, politie grijpt in

Vuurwerk afgeschoten naar hulpverleners in Tilburg, politie grijpt in

Crime

Vandaag, 12:56 - Update: 37 minuten geleden

Link gekopieerd

Rond het Verdiplein in Tilburg heeft de politie vrijdag ingegrepen na meldingen van vuurwerkoverlast, waarbij onder meer vuurwerk tegen hulpverleners werd afgeschoten. Ook werd er vuurwerk richting een geparkeerde politieauto afgeschoten.

De meldingen kwamen rond 20.00 uur binnen. Agenten kwamen direct in actie en werkten met meerdere eenheden samen. Daarnaast werd ook cameratoezicht ingezet om de overlast aan te pakken en de jongeren te identificeren.

Drie jongeren die betrokken waren bij het afsteken van het vuurwerk werden door de politie ter plekke al herkend. Zij zijn meegenomen naar het politiebureau, waarna contact is opgenomen met hun ouders. De jongeren hebben een gebiedsverbod gekregen tot na de jaarwisseling en worden doorverwezen naar HALT.

Ook werden meerdere jongeren bekeurd voor het onterecht ophouden in een portiek. Ook zij worden doorverwezen naar HALT.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Bijna 30 kilo illegaal vuurwerk gevonden in slaapkamers woning Bergen op Zoom
Bijna 30 kilo illegaal vuurwerk gevonden in slaapkamers woning Bergen op Zoom
Minderjarige opgepakt na vondst zwaar vuurwerk en drugs in Heemskerk
Minderjarige opgepakt na vondst zwaar vuurwerk en drugs in Heemskerk

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.