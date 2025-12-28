Nick zijn zoon Jack (14) overleed door vuurwerkshell: 'Ik zag mijn kind vliegen'

Het verlies van zijn 14-jarige zoon Jack speelt Nick en zijn familie nog steeds enorm parten. Helemaal nu de jaarwisseling nadert, gaan zijn gedachten steeds vaker terug naar 31 december 2024, naar het moment dat Jack op de trambaan vlakbij zijn huis voor de ogen van zijn familieleden een shell afsteekt, met rampzalige gevolgen. "Ik heb alles gezien. Ik heb alles meegemaakt. Dat vergeet ik nooit meer."

"Vuurwerk was zijn leven. Het hele jaar was hij daarmee bezig", vertelt vader Nick aan Hart van Nederland. "Sterretjes, knalerwten... 31 december was zijn moment, het moment dat hij mocht."

'Ik zag mijn kind vliegen'

Die beruchte jaarwisseling, het ultieme moment voor het nastreven van zijn passie, blijkt Jacks laatste te zijn. Het zware vuurwerk ontploft te vroeg en de jongen is op slag dood. "Ik kan het nog zien, dat moment. Ik zag mijn kind vliegen. Ik weet nog goed dat ik schreeuwde: 'nee!', maar toen was het al gebeurd", zegt Nick.

Op de plek waar het gebeurde is een herdenkingssteen geplaatst, pal naast het huis waar Nick woont. "Elke dag dat ik mijn deur uit loop wordt ik geconfronteerd met het ergste wat je kan overkomen als vader." Zijn zoon, die Nick zelf omschrijft als een "kerngezonde, heerlijke, Rotterdamse jongen", was de jongen uit de buurt die belletje trekt, maar ook de buurvrouw helpt met het tillen van haar boodschappen.

Vorige week is een grafsteen geplaatst bij de laatste rustplaats van Jack. Dat markeerde voor Nick het moment dat hij de gebeurtenis kon gaan verwerken. "Ik ben nou bijna een jaar verder, ik zal wel moeten. Ik heb nog een zoon", vervolgt Nick. "Het leven gaat door, terwijl er in je hart iets heel erg gebroken is."

Hart van Nederland ging langs bij de plek waar het vorig jaar zo gruwelijk misging. Kijk verder via bovenstaande video.