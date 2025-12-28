Bewoners na onrust in Floradorp: 'Veel knallen en branden, maar ook logisch'

In de Amsterdamse wijk Floradorp blijft de spanning voelbaar na de onrustige zaterdagavond, waarbij op meerdere plekken branden ontstonden en de Mobiele Eenheid moest ingrijpen. Zondag maakt de politie bekend dat er niemand is aangehouden. Ondertussen praten bewoners volop over de oorzaak: het verbod op het traditionele vreugdevuur rond de jaarwisseling.

In die buurt bekogelden mensen leden van de mobiele eenheid met vuurwerk en werden er op meerdere plekken, volgens de brandweer, "forse branden" gesticht. Daarbij werd afval en hout in brand gestoken en werd ook in ondergrondse afvalcontainers brand gesticht.

In de buurt bestaat grote onvrede over het verbieden van het traditionele jaarlijkse vreugdevuur tijdens de jaarwisseling. Eerder dit jaar deed burgemeester Femke Halsema het vreugdevuur in de ban. Er zijn volgens de gemeente te veel risico's voor de veiligheid en beheersbaarheid. Ook hebben zich in het verleden te vaak incidenten en brandgevaarlijke situaties in Floradorp voorgedaan.

'Traditie'

Een buurtbewoner zegt over zaterdagavond tegen Hart van Nederland: "Het was niet zo leuk. Er waren heel veel knallen en brandjes. Logisch, want het is een traditie. Ik woon hier nu 65 jaar. Het is al 65 jaar een traditie om het vreugdevuur te doen met oudjaar."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Volgens haar zorgt het verbod voor boosheid. "Je kapt ook de jeugd af. Die zijn ermee opgegroeid. Wij en mijn kinderen zijn ermee opgegroeid. Het is een traditie en die hoeft niet te verdwijnen. Maar ze moeten een andere plek zoeken."

Een andere bewoner kijkt er anders naar. "Het is jarenlang onrustig met het vreugdevuur en ook met de rellen die uitbreken. Aan de ene kant is het jammer, maar het is af en toe beter zo", zegt ze tegen Hart van Nederland. Volgens deze bewoner is het de afgelopen jaren veranderd. "Het vuur wordt steeds hoger. In het begin was het rustig en mensen hielden toezicht, maar dat toezicht is er nu veel minder."

Gemeente blijft alert

"Helaas moeten we ieder jaar weer alles op alles zetten om de openbare orde en veiligheid in Floradorp in aanloop naar en tijdens de jaarwisseling te bewaken en omwonenden en hulpverleners te beschermen," aldus de gemeente Amsterdam zondag. "We houden de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten om zo goed mogelijk te voorkomen dat het uit de hand loopt."

Naast het verscherpte toezicht in Floradorp zijn in Amsterdam ook een aantal andere plekken aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In het centrum van de stad geldt het rondom de Dam en het Centraal Station. Ook in verschillende buurten in West, Nieuw-West en Oost is de maatregel van kracht. Dat betekent dat de politie op deze plaatsen preventief mag fouilleren. De maatregelen gaan in op oudejaarsdag om 16.00 uur en duren tot nieuwjaarsnacht 1 januari 04.00 uur.