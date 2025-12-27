Onrustige avond in Floradorp: meerdere brandjes en ME aanwezig

In de Amsterdamse wijk Floradorp, in stadsdeel Noord, is het zaterdagavond onrustig. Op meerdere plekken in verschillende straten zijn branden gesticht, bevestigen politie en brandweer na berichtgeving van AT5.

Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om meerdere 'forse buitenbranden'. Afval en hout zijn in brand gestoken en ook ondergrondse afvalcontainers zijn aangestoken. De brandweer is druk bezig met blussen.

Burgemeester Femke Halsema besloot in mei samen met de politie en het Openbaar Ministerie het vreugdevuur te verbieden. Volgens haar zijn de risico's te groot. Organisatoren en bewoners van Floradorp zijn het niet eens met die beslissing. In de onderstaande video vertellen zij dat er een traditie verloren dreigt te gaan:

1:56 Gemeente weigert 'lange en gekoesterde traditie' van oudejaarsvuur in Floradorp, te veel risico's

De politie is in groten getale aanwezig in de wijk. Ook is de Mobiele Eenheid opgeroepen om de situatie onder controle te houden. Op beelden en volgens een correspondent ter plaatse is te zien dat agenten in linie staan en omstanders op afstand houden.

'Risico's bij vreugdevuur te groot'

De politiechef in Amsterdam, Peter Holla, liet zaterdag in De Telegraaf weten dat ze al bij de eerste tekenen van brandstichting, zoals bij het verplaatsen van hout, zullen ingrijpen. "In Amsterdam-Noord weten we goed wie we in de gaten moeten houden", tekende de krant op. "Het gaat om een groepje van hooguit vijftig personen. Er zijn ook al meerdere arrestaties verricht."

Het is nog niet bekend of er zaterdagavond aanhoudingen zijn verricht.