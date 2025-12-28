Volg Hart van Nederland
Man vast voor opslaan 550 kilo vuurwerk in woonwijk Eindhoven

Crime

Vandaag, 16:34

De politie heeft in Eindhoven een 22-jarige man aangehouden die ruim 550 kilo vuurwerk in een schuurtje had opgeslagen. Het gaat om zwaar illegaal vuurwerk, meldt de politie. Het schuurtje bevindt zich midden in een woonwijk in het stadsdeel Gestel.

Een anonieme tip leidde de politie zaterdag naar de vondst. De verdachte is een man uit Eindhoven. De politie stelt dat als het vuurwerk in het schuurtje tot ontbranding was gekomen, de gevolgen niet te overzien zouden zijn geweest.

Wat de gevolgen van zwaar illegaal vuurwerk kunnen zijn, zie je in onderstaande video:

Daniël (24) overleed door illegaal vuurwerk: verdachten voor de rechter
