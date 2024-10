Illegaal vuurwerk kostte Daniël het leven: leverancier en afsteker voor de rechter

Eind 2022 overleed de 24-jarige Daniël uit Ridderkerk nadat illegaal vuurwerk in zijn gezicht was ontploft. Dinsdag stonden de leverancier van het vuurwerk en de man die het zou hebben afgestoken voor de rechter in Rotterdam. De familie van Daniël hoopt dat dit anderen bewust maakt van de gevaren van illegaal vuurwerk.

Twee mannen uit Alblasserdam worden door het Openbaar Ministerie verantwoordelijk gehouden voor de dood van Daniël. Het gaat om de koper en de leverancier van het vuurwerk. Op 17 december 2022 ontplofte zwaar vuurwerk in het gezicht van Daniël, met fatale gevolgen.

Daniël werd ter plekke gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. De man die het vuurwerk afstak, wordt verweten dat hij niet veilig genoeg handelde. De leverancier wordt beschuldigd van het onvoldoende wijzen op de gevaren van het vuurwerk.

Nog meer emoties

"Normaal gesproken is zo'n zaak al verschrikkelijk, maar nu kent iedereen elkaar ook. De vriendin zit er ook in. Zij is het zusje van de verdachte. Dat maakt het echt heel complex. En omdat iedereen elkaar kent, zitten er ook veel meer emoties", vertelt Robert van der Laan, advocaat van de familie.

De moeder van Daniël sprak tijdens de zitting een duidelijke waarschuwing uit: "Koop geen illegaal vuurwerk! Het kan je leven kosten, net zoals dat van onze lieve Daniël. Wij zijn hem voor altijd kwijt. Laat dit een les zijn voor iedereen." Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.