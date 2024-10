Vier jongeren opgepakt in Sneek na avonden vol illegaal vuurwerk en onrust

De politie in Sneek heeft woensdagavond meerdere jongeren aangehouden in de wijk Noorderhoek. De afgelopen dagen was het erg onrustig in de buurt, waar vuurwerk werd afgestoken en softdrugs werden gebruikt door de jongeren. Een woordvoerder van de politie meldt dat zeker vier jongeren zijn aangehouden. Ook moesten meerdere jongeren mee naar het bureau omdat ze zich niet konden identificeren.

De aangehouden jongeren zijn na verhoor weer vrijgelaten, maar moeten beschikbaar blijven voor verder onderzoek. De politie benadrukt dat de jongeren zoveel mogelijk door hun ouders zijn opgehaald, zodat zij geïnformeerd werden over de betrokkenheid van hun kind bij de overlast in de buurt.

Volgens Christiaan Weening, woordvoerder van de gemeente Súdwest-Fryslân, gaat het om een kleine groep jongeren die al enkele avonden voor overlast zorgt. "Het begon met zo'n dertig à veertig jongeren, maar het gaat vooral om heel jonge tieners."

Bij de aanhoudingen werd zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. De politie onderzoekt de zaak verder en hoopt zo de rust in de wijk te herstellen.

Eerdere onrust

Dit is de vierde avond op rij dat de wijk geteisterd wordt door overlast. Eerder deze week veroorzaakte een grotere groep van zo'n dertig tot veertig jongeren al problemen, waarbij onder meer zwaar illegaal vuurwerk werd afgestoken en vernielingen werden aangericht. Op sociale media werd opgeroepen om ook woensdagavond de straat op te gaan in Noorderhoek, wat voor de politie aanleiding was om extra in te zetten op handhaving. Buurtbewoners maken zich zorgen over de aanhoudende overlast.

Burgemeester Jannewietske de Vries noemt het gedrag van de jongeren onacceptabel en zegt dat er stevige maatregelen worden genomen om de rust in de wijk te herstellen.