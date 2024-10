Opnieuw onrustig in Sneek, politie grijpt in tegen jongeren

De politie en handhaving zijn woensdagavond massaal aanwezig in de wijk Noorderhoek in Sneek, waar opnieuw onrust heerst. Groepen jongeren worden actief gecontroleerd en staande gehouden. Enkele jongeren proberen te vluchten, maar niet altijd met succes. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat er meerdere aanhoudingen zijn verricht.

Volgens de politie zijn er jongeren onder meer aangehouden vanwege het bezit van vuurwerk of softdrugs. "Er was in de omgeving een groep jongeren die zich gezamenlijk ophield en voor overlast zorgde. Een aantal kon zich niet legitimeren. Het zijn vooral minderjarigen die zijn aangehouden, die geen ID bij zich hebben," aldus de politiewoordvoerder tegen Hart van Nederland.

Ondanks de aanwezigheid van de politie blijft er vuurwerk klinken in de wijk en blijven jongeren zich verzamelen. Een 112-verslaggever van CAMJO media ziet dat politie door de straten rijdt, zowel in gemarkeerde als onopvallende voertuigen, en er zijn zelfs undercoveragenten ingezet om de situatie onder controle te houden.

Eerdere onrust

Dit is al de vierde avond op rij dat de wijk geteisterd wordt door overlast. Eerder deze week veroorzaakte een groep van 30 tot 40 jongeren overlast, waarbij onder meer zwaar illegaal vuurwerk werd afgestoken en vernielingen werden gepleegd. Op sociale media werd opgeroepen om ook vanavond weer de straat op te gaan in Noorderhoek, wat voor de politie reden was om extra in te zetten op handhaving.

Burgemeester Jannewietske de Vries benadrukt dat het gedrag van de jongeren onacceptabel is en dat er met stevige maatregelen wordt opgetreden om de rust in de wijk te herstellen.