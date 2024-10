Jongeren houden Sneek al dagenlang in greep, politie roept bewoners op binnen te blijven

De afgelopen avonden is het onrustig geweest in de wijk Noorderhoek in Sneek, meldt de politie. Een groep van tientallen jongeren heeft zwaar illegaal vuurwerk afgestoken en vernielingen aangericht in de Friese stad. Op sociale media worden jongeren opgeroepen om woensdagavond opnieuw de straat op te gaan in Noorderhoek. De politie is hiervan op de hoogte en roept bewoners op om binnen te blijven.

In meerdere plaatsen zorgen jongeren voor overlast, zo ook in Emmeloord waar de kermis eerder dicht ging om onrust en vernielingen. Bekijk daarvoor de video hierboven.

Op dinsdagavond veroorzaakte een groep van 30 tot 40 jongeren overlast, waaronder ook minderjarigen. De politie was ter plaatse, maar de jongeren verspreidden zich snel in verschillende richtingen. Er zijn geen arrestaties verricht, maar er is wel een onderzoek gestart naar de verdachten.

Begon in het weekend

Wanneer de onrust precies is begonnen, kan de politie niet zeggen, maar er was ook al sprake van incidenten op zondag- en maandagavond. Volgens een politiewoordvoerder was de overlast toen minder ernstig dan op dinsdag.

De burgemeester van Súdwest-Fryslân, Jannewietske de Vries, waarschuwt dat jongeren die met zwaar vuurwerk rondlopen "een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving." Ze voegt daaraan toe dat dit gedrag "volstrekt onacceptabel" is en dat de politie actie onderneemt. De burgemeester benadrukt ook de belangrijke rol van ouders en verzorgers in het voorkomen van dergelijk gedrag.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP