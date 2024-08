Drukte op het Sneekermeer, aanpassingen om chaos op water te voorkomen

Het was deze week druk op het Sneekermeer. Naast de hardzeilwedstrijd van de Sneekweek was er ook het Skûtsjesilen. Beide zeilevenementen zijn sinds jaar en dag de grote publiekstrekkers op de Friese wateren en trekt zeilliefhebber van heinde en verre.

Hardzeildag, een van de meest iconische en feestelijke dagen tijdens de Sneekweek, heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1814. Bij dit evenement, dat traditioneel op de woensdag van de Sneekweek plaatsvindt, nemen zowel amateurs als professionele zeilers het tegen elkaar op.

Het SKS-Kampioenschap Skûtsjesilen wordt van zaterdag 3 tot en met vrijdag 16 augustus gehouden. Het kampioenschap start in Grou en eindigt op het Sneeker Meer. De veertien skûtsjes zeilen tijdens elf wedstrijden op de Friese wateren om het felbegeerde Sulveren Skûtsje. Op 16 augustus wordt tijdens de slotwedstrijd bekend wie de winnaar is.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Chaos voorkomen

Om enorme chaos te voorkomen begint Hardzeildag eerder en het Skûtsjesilen later. Rijkswaterstaat is met een boot aanwezig om alles in goede banen te leiden en de varende toeschouwers een beetje op afstand te houden (zie bovenstaande video).