Deze gemeenten hanteren dit jaar een vuurwerkverbod

Het aantal gemeenten met een lokaal vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling lijkt dit jaar nauwelijks toe te nemen ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar hanteerden al zestien gemeenten een lokaal afsteekverbod, en daar komen dit jaar twee nieuwe gemeenten bij.

In een rondgang van het ANP geven twee nieuwe gemeenten van de ruim tweehonderd die hebben gereageerd aan dat zij het afsteken van vuurwerk verbieden. Hoewel de meeste gemeenten zeggen dat handhaven lastig is zolang er geen landelijk verkoopverbod is, hopen zij dat een verbod uiteindelijk leidt tot gedragsverandering.

Nieuw dit jaar in het rijtje zijn Zutphen en Alkmaar. Vorig jaar was er in zestien gemeenten al een lokaal afsteekverbod: Amsterdam, Bloemendaal, Heemstede, Mook en Middelaar, Schiedam, Apeldoorn, Zutphen, Rotterdam, Eindhoven, Tilburg, Nijmegen, Arnhem, Soest, Bloemendaal, Utrechtse Heuvelrug en Heumen. Verschillende gemeenten bieden een alternatief, zoals een licht- en lasershow. Andere gemeenten organiseren een vuurwerkshow.

Referendum

In Alkmaar sprak een meerderheid van de bewoners zich in een referendum uit voor een afsteekverbod. De gemeente zet extra boa's en cameratoezicht in. De Noord-Hollandse stad verwacht dat een vuurwerkverbod leidt tot "een geleidelijke cultuurverandering rondom het afsteken van vuurwerk". Zutphen onderschrijft dit en noemt het verbod "een proces van lange adem" dat een aantal jaar duurt "voordat iedereen er echt aan gewend is".

Heemstede en Mook en Middelaar zien dat er sinds de invoering van het verbod wel minder vuurwerk wordt afgestoken. Andere gemeenten zeggen dat het veranderen van een traditie tijd nodig heeft. "Op de lange termijn verwachten wij minder overlast van vuurwerk", zegt Arnhem. Rotterdam verwacht dat het afsteekverbod ertoe zal leiden dat er minder vuurwerk in omloop is. "Met als gevolg minder overlast, schade, incidenten en letsel en dus ook minder druk op de hulpdiensten."

Geen vuurwerkverbod

Gemeenten die niets voelen voor een lokaal vuurwerkverbod zeggen dat in hun ogen niet werkt, omdat inwoners die vuurwerk willen afsteken dat dan wel ergens anders gaan doen. "Een lokaal vuurwerkverbod leidt tot verplaatsing en overlast elders", zegt het Brabantse Reusel-De Mierden bijvoorbeeld. "De afgelopen jaarwisselingen hebben laten zien dat lokale vuurwerkverboden, waar in verschillende gemeenten sprake van was, niet goed werken en het gezag ondermijnen", stelt Delft.

Veel gemeenten geven aan dat ze ook niet genoeg handhavers hebben om een verbod te handhaven. Zo vindt Woudenberg dat handhaving van een lokaal verbod onder de huidige regels "vrijwel onmogelijk" is, omdat er wel vuurwerk verkocht en gehouden mag worden. "Lokaal is er onvoldoende handhavingscapaciteit bij zowel de gemeente als de politie", zegt Bunschoten. Molenlanden zegt dat lokale verboden niet te handhaven zijn "gezien de grootte van het gebied".

ANP