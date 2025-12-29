Ruim 40 procent koopt extra vuurwerk door aankomend verbod

Ruim 40 procent van de Nederlanders die zeggen dit jaar vuurwerk te gaan kopen, schaffen meer aan dan in andere jaren vanwege het vuurwerkverbod dat per 2026 geldt. Dat blijkt uit panelonderzoek van Hart van Nederland, waaraan 3.049 mensen hebben deelgenomen. Maandag 29 december is veruit de populairste koopdag.

Ruim 1 op de 5 Nederlanders, namelijk 21 procent, is van plan om dit jaar vuurwerk te kopen. Van hen geeft 56 procent aan het vuurwerk op maandag 29 december in te slaan. Daarmee is het de meest geliefde koopdag. Eerder dit jaar schatte belangenorganisatie Pyrotechniek Nederland al in dat vuurwerkverkopers in dit laatste jaar als klapper op de vuurpijl voor een vijfde meer omzet zullen draaien dan vorig jaar.

Ondanks dat 4 op de 10 vuurwerkkopers aangeven dit jaar meer in te slaan, geeft de grootste groep, 53 procent, aan dit niet te doen. De overige 6 procent weet nog niet of zij dit jaar meer vuurwerk dan in andere jaren de lucht in zullen schieten.

Wanneer afsteken?

Dit jaar mag er voor het laatst vuurwerk worden gekocht en afgestoken door consumenten. Per 2026 geldt een algeheel vuurwerkverbod. Vuurwerk mag worden verkocht op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 december 2025. Het afsteken van vuurwerk is toegestaan op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur.