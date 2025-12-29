Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Ruim 40 procent koopt extra vuurwerk door aankomend verbod

Panel

Vandaag, 10:55

Link gekopieerd

Ruim 40 procent van de Nederlanders die zeggen dit jaar vuurwerk te gaan kopen, schaffen meer aan dan in andere jaren vanwege het vuurwerkverbod dat per 2026 geldt. Dat blijkt uit panelonderzoek van Hart van Nederland, waaraan 3.049 mensen hebben deelgenomen. Maandag 29 december is veruit de populairste koopdag.

Ruim 1 op de 5 Nederlanders, namelijk 21 procent, is van plan om dit jaar vuurwerk te kopen. Van hen geeft 56 procent aan het vuurwerk op maandag 29 december in te slaan. Daarmee is het de meest geliefde koopdag. Eerder dit jaar schatte belangenorganisatie Pyrotechniek Nederland al in dat vuurwerkverkopers in dit laatste jaar als klapper op de vuurpijl voor een vijfde meer omzet zullen draaien dan vorig jaar.

Ondanks dat 4 op de 10 vuurwerkkopers aangeven dit jaar meer in te slaan, geeft de grootste groep, 53 procent, aan dit niet te doen. De overige 6 procent weet nog niet of zij dit jaar meer vuurwerk dan in andere jaren de lucht in zullen schieten.

Wanneer afsteken?

Dit jaar mag er voor het laatst vuurwerk worden gekocht en afgestoken door consumenten. Per 2026 geldt een algeheel vuurwerkverbod. Vuurwerk mag worden verkocht op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 december 2025. Het afsteken van vuurwerk is toegestaan op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Laatste jaar knallen: grote drukte bij vuurwerkwinkels
Laatste jaar knallen: grote drukte bij vuurwerkwinkels
Nicks zoon Jack (14) overleed door vuurwerkshell: 'Ik zag mijn kind vliegen'
Nicks zoon Jack (14) overleed door vuurwerkshell: 'Ik zag mijn kind vliegen'
Man vast voor opslaan 550 kilo vuurwerk in woonwijk Eindhoven
Man vast voor opslaan 550 kilo vuurwerk in woonwijk Eindhoven

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.