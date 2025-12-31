In beslag genomen vuurwerk Groenlo was in totaal 10.000 kilo

Bij een vuurwerkverkooppunt aan de Beltrumseweg in Groenlo is dinsdag maar liefst 10.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat is veel meer dan volgens de vergunning is toegestaan, meldt de politie. Het gaat om een mix van consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk.

De bewoner van het perceel, die het vuurwerk ook verkocht, is dinsdagmiddag aangehouden. Het bedrijf is direct gesloten. Over mogelijke vervolgstappen wil de politie nog niets zeggen.

Verkeerd opgeslagen

Het onderzoek kwam op gang nadat bij een consument vuurwerk werd aangetroffen dat niet voldeed aan de wettelijke verpakkingseisen. Dit vuurwerk had niet verkocht mogen worden. Dat spoor leidde uiteindelijk naar het verkooppunt in Groenlo.

Agenten troffen de duizenden kilo’s vuurwerk aan op meerdere plekken op het terrein. Het lag opgeslagen in een loods, een bunker en zelfs in een woonhuis. Volgens de politie leverde dat grote risico’s op voor de omgeving.

Werken aan zelfgemaakte uurwerkshow

Buiten op het terrein stond bovendien een ton met smeulende vuurresten. Ook werd in een ruimte gewerkt aan zogenoemd showvuurwerk op het moment dat de politie binnenviel. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft al het vuurwerk afgevoerd. Het wordt vernietigd.