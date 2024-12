Dit moet je doen als je tijdens de jaarwisseling de hulpdiensten nodig hebt

We hopen natuurlijk allemaal dat de jaarwisseling gezellig en rustig verloopt. Toch kan het zomaar zijn dat er iets gebeurt, een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje. Omdat het voor de hulpdiensten altijd erg druk is op oudejaarsavond- en nacht, is het goed om te weten wat je moet doen als je tijdens de jaarwisseling politie, brandweer of ambulance nodig hebt.

De politie heeft op sociale media een handig overzicht gedeeld, zodat je precies weet hoe je moet handelen als er iets gebeurt tijdens de jaarwisseling. Zo moet je vuurwerkschade in en rondom je huis zelf regelen, want daar kunnen de hulpdiensten je niet bij helpen. Schade in een openbare ruimte moet je melden bij de gemeente.

Als er een kleine brand in een vrije omgeving woedt, dan kun je wel de hulpdiensten inschakelen. Gebruik daarvoor niet het noodnummer, maar het algemene nummer van de brandweer (0900-0904). Als er, op het moment van de melding, overlast is door brand en de daders zijn bekend, bel dan het algemene nummer van de politie (0900-8844).

Alleen bij een grote brand en direct (levens)gevaar (of als je daarover twijfelt), kun je het noodnummer bellen (112). Verder wordt aangeraden voorzichtig te zijn en vooral te genieten van de laatste momenten van 2024!