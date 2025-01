Vuurwerkverbod lost niet alles op, zegt minister Van Weel

Een eventueel vuurwerkverbod is geen oplossing voor mensen die misbruik maken van vuurwerk, zegt justitieminister David van Weel. "Ik heb niet de illusie dat we met een direct verbod het hele probleem van geweld tegen hulpverleners hebben afgedaan", aldus de bewindsman tijdens een werkbezoek aan hulpverleners in Roosendaal. Zij zien weer een onrustige nacht tegemoet tijdens de jaarwisseling.

Een landelijk verbod, zoals veel burgemeesters willen, is ook niet nodig om geweld tegen hulpverleners tegen te gaan, vindt Van Weel. "Zolang iedereen zich aan de wet houdt en binnen de regels zoals die er nu zijn vuurwerk afsteekt, dan zou dit hele probleem niet bestaan." De bewindsman wijst er verder op dat vuurwerk in negentien gemeenten verboden is.

Er worden stevige winden voorspeld, wat mogelijk tot gevaar kan leiden bij het afsteken van vuurwerk. "Houd daar rekening mee", zegt de minister. "Als het niet veilig voelt, doe het niet." Van Weel benadrukt dat veel soorten vuurwerk al zijn verboden. "Ik hoop dat we echt af zijn van de zware explosieven. Die cobra's wil ik gewoon niet meer zien."

Rustig

De hulpverleners die Van Weel op oudejaarsdag sprak, "zijn er klaar voor". Toch zal hij ook niet helemaal zonder spanning thuis zitten. "Ik hoop dat het rustig blijft. Je weet dat er altijd iets gebeurt met oud en nieuw. Dus ik laat me op de hoogte houden en ik hoop op het beste."

ANP