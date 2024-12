Jongen (13) ernstig gewond door afsteken Cobra 6-vuurwerk in Kamperland

De jongen die in het Zeeuwse Kamperland ernstig gewond is geraakt door vuurwerk is 13 jaar oud. De jongen had zelf een Cobra-6 aangestoken, blijkt uit politieonderzoek.

Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het met de jongen gaat.

Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur aan de Heer Janszdorp in de Zeeuwse plaats.