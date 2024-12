Jongen ernstig gewond geraakt bij ongeluk met vuurwerk in Kamperland

In het Zeeuwse Kamperland is een jongen ernstig gewond geraakt bij een vuurwerkongeval. Dat meldt de politie op X. Hulpdiensten zijn opgeroepen en het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Een eventueel vuurwerkverbod is geen oplossing voor mensen die misbruik maken van vuurwerk, zegt justitieminister David van Weel, zo is te zien in bovenstaande video.

Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur aan de Heer Janszdorp in de Zeeuwse plaats. Het is onduidelijk of de jongen het vuurwerk zelf afstak of dat iemand anders dat deed.

