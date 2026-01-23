Halsema spreekt uit: geen vuurwerk meer in Amsterdam, ook niet voor verenigingen

Burgemeester Femke Halsema is duidelijk: in Amsterdam geen vuurwerk meer. Ze noemt het voorstel van het kabinet voor het aanvragen van een ontheffing voor verenigingen 'ongelofelijk halfslachtig'. Dat meldt AT5.

Amsterdam gaat geen vuurwerkontheffingen uitgeven voor verenigingen in de stad. Dat zegt burgemeester Femke Halsema in gesprek met AT5. "We zijn er als lokaal bestuur niet mee geholpen. Of je verbiedt het of je verbiedt het niet."

Halsema reageert hiermee op het plan van het kabinet om ondanks het nationale vuurwerkverbod dat dit jaar ingaat, het toch mogelijk te maken voor verenigingen om vuurwerk af te steken. Gemeenten mogen zelf over de ontheffingsaanvragen beslissen. Volgens Halsema is dit administratief ondoenlijk.

Een week geleden maakte demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen bekend dat er als vereniging toch nog mogelijkheden zijn om vuurwerk af te steken:

1:52 Vuurwerk met oud en nieuw mag nog wel, maar alleen zo:

Wildgroei aan verenigingen

"Als de voorwaarde is dat je een vereniging moet zijn, dan kan ik wel voorspellen hoeveel extra verenigingen we er in Amsterdam bij gaan krijgen", zegt Halsema. "Volgens mij betekent het dat er in bijna elke straat vuurwerk zal zijn."

"Hier is gewoon slecht over nagedacht", aldus de burgemeester tegen de stadszender. Amsterdam en Weesp gaan dan ook geen gebruik maken van de ontheffingsmogelijkheid.

Gaan andere steden volgen?

In Amsterdam geldt sinds 2021 een afsteekverbod voor vuurwerk en de Amsterdamse gemeenteraad pleit al langer voor een algeheel vuurwerkverbod. De burgemeester ziet dan ook genoeg reden om aanvragen niet in behandeling te nemen: "Ik wil het gewoon niet. Als je een verbod instelt ga je het niet met de ene hand verbieden en met de andere hand weer toestaan." De gemeente overweegt wel om eventueel extra vuurwerkshows te organiseren.

Volgens Halsema staan andere grote steden er hetzelfde in als Amsterdam. Om welke steden het zou gaan, zegt ze niet.