Kabinet komt met regels: zo mag je met oud en nieuw tóch vuurwerk afsteken

Wie met oud en nieuw nog vuurwerk wil afsteken, moet dat voortaan in verenigingsverband doen en daar toestemming voor vragen bij de gemeente. Dat heeft demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (VVD) vrijdag bekend gemaakt. Om toestemming te krijgen zijn er landelijke regels opgesteld. Welke dat zijn, lees je in dit artikel.

De Tweede Kamer stemde eerder al in met het verbod, maar wilde wel ruimte laten voor lokale initiatieven in buurten en wijken. Die ruimte komt er nu, met duidelijke veiligheidseisen. Volgens Aartsen zijn de landelijke regels bewust beperkt gehouden. Gemeenten en burgemeesters krijgen de vrijheid om te bepalen of en hoeveel ontheffingen er worden verleend. De verwachting is dat de belangstelling per plaats sterk zal verschillen.

Dit zijn alle landelijke spelregels en veiligheidseisen:

Vuurwerk afsteken mag alleen met een ontheffing van de gemeente

De ontheffing moet worden aangevraagd in verenigingsverband

De vereniging moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel

Per vergunning mogen maximaal acht mensen vuurwerk afsteken

De minimumleeftijd voor afstekers is 16 jaar

Er moeten altijd minstens twee volwassenen aanwezig zijn

Geen van de afstekers mag onder invloed zijn van alcohol of andere middelen

Per ontheffing geldt een maximum van 200 kilo vuurwerk

Het mag alleen gaan om vuurwerk van het type F2

Burgemeesters bepalen of en hoeveel ontheffingen er lokaal worden verleend

Handhaving overzichtelijker

De regels moeten het voor politie en handhaving overzichtelijker maken, omdat vooraf bekend is waar vuurwerk mag worden afgestoken en waar niet. Tegelijk zegt Aartsen "geen illusies" te maken over het "tuig" dat met oud en nieuw hulpverleners in hinderlagen lokte en met zwaar vuurwerk bekogelde. "Die gaan geen ontheffing aanvragen", voorspelt hij. "En die gaan ook niet zitten rummikuppen of 30 Seconds zitten spelen op oudjaarsavond."

De mogelijkheid om collectief vuurwerk af te steken was een van de drie voorwaarden die de Kamer had gesteld aan het vuurwerkverbod. Er is ook al een handhavingsplan. Het kabinet heeft na het vele geweld tijdens de afgelopen jaarwisseling beloofd te kijken of dat nog aanscherping behoeft. De laatste stap is een compensatieregeling voor de vuurwerkbranche.