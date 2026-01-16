Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kabinet komt met regels: zo mag je met oud en nieuw tóch vuurwerk afsteken

Beleid

Vandaag, 17:59

Link gekopieerd

Wie met oud en nieuw nog vuurwerk wil afsteken, moet dat voortaan in verenigingsverband doen en daar toestemming voor vragen bij de gemeente. Dat heeft demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (VVD) vrijdag bekend gemaakt. Om toestemming te krijgen zijn er landelijke regels opgesteld. Welke dat zijn, lees je in dit artikel.

De Tweede Kamer stemde eerder al in met het verbod, maar wilde wel ruimte laten voor lokale initiatieven in buurten en wijken. Die ruimte komt er nu, met duidelijke veiligheidseisen. Volgens Aartsen zijn de landelijke regels bewust beperkt gehouden. Gemeenten en burgemeesters krijgen de vrijheid om te bepalen of en hoeveel ontheffingen er worden verleend. De verwachting is dat de belangstelling per plaats sterk zal verschillen.

Dit zijn alle landelijke spelregels en veiligheidseisen:

  • Vuurwerk afsteken mag alleen met een ontheffing van de gemeente

  • De ontheffing moet worden aangevraagd in verenigingsverband

  • De vereniging moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel

  • Per vergunning mogen maximaal acht mensen vuurwerk afsteken

  • De minimumleeftijd voor afstekers is 16 jaar

  • Er moeten altijd minstens twee volwassenen aanwezig zijn

  • Geen van de afstekers mag onder invloed zijn van alcohol of andere middelen

  • Per ontheffing geldt een maximum van 200 kilo vuurwerk

  • Het mag alleen gaan om vuurwerk van het type F2

  • Burgemeesters bepalen of en hoeveel ontheffingen er lokaal worden verleend

Handhaving overzichtelijker

De regels moeten het voor politie en handhaving overzichtelijker maken, omdat vooraf bekend is waar vuurwerk mag worden afgestoken en waar niet. Tegelijk zegt Aartsen "geen illusies" te maken over het "tuig" dat met oud en nieuw hulpverleners in hinderlagen lokte en met zwaar vuurwerk bekogelde. "Die gaan geen ontheffing aanvragen", voorspelt hij. "En die gaan ook niet zitten rummikuppen of 30 Seconds zitten spelen op oudjaarsavond."

De mogelijkheid om collectief vuurwerk af te steken was een van de drie voorwaarden die de Kamer had gesteld aan het vuurwerkverbod. Er is ook al een handhavingsplan. Het kabinet heeft na het vele geweld tijdens de afgelopen jaarwisseling beloofd te kijken of dat nog aanscherping behoeft. De laatste stap is een compensatieregeling voor de vuurwerkbranche.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Nog één keer vuurwerk afsteken: zo knalde Nederland 2026 in
Nog één keer vuurwerk afsteken: zo knalde Nederland 2026 in
Nederland knalt record aan vuurwerk de lucht in: 129 miljoen euro
Nederland knalt record aan vuurwerk de lucht in: 129 miljoen euro

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.