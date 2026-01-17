Een vereniging oprichten om vuurwerk af te kunnen steken: zo werkt het

Fanatiekelingen en liefhebbers die met oud en nieuw toch nog vuurwerk willen afsteken, krijgen de optie om dit te doen in een verenigingsverband. Dat maakte demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (VVD) vrijdag bekend. Verenigingen moeten een ontheffing aanvragen bij de gemeente, waarmee het is toegestaan om onder bepaalde voorwaarden vuurwerk af te steken in de categorie F2. Maar wat komt er kijken bij het oprichten van zo'n vereniging?

Het oprichten van een vereniging is niet in één dag geregeld. Een vereniging moet bestaan uit minstens twee leden én een bestuur, die samen activiteiten organiseren om een doel te bereiken. Ook dient een vereniging belasting te betalen en zich te houden aan de wet, aldus de Kamer van Koophandel (KVK).

Er zijn een aantal belangrijke stappen om te doorlopen wanneer je iets wilt ondernemen in verenigingsverband. We leggen uit wat die stappen zijn.

Stap 1: Soort vereniging vaststellen

Er zijn drie verschillende soorten verenigingen, waarvan twee relevant zijn als je legaal vuurwerk af wilt steken. Zo heb je de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Dergelijke verenigingen kunnen een pand aanschaffen, geld lenen en geld erven. Kortom: deze verenigingssoort heeft dezelfde rechten en plichten als een burger. Als je subsidies wilt ontvangen, moet je vereniging doorgaans de volledige rechtsbevoegdheid hebben. Gaat er iets mis, dan is de vereniging zelf als rechtspersoon aansprakelijk, niet de individuele bestuurders.

Dan is er de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Deze heeft minder rechten; zo is het niet mogelijk om een pand te kopen of een erfenis aan te nemen. Als deze vereniging niet geregistreerd staat bij de KVK, kunnen bestuurders direct aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gemaakte schulden. Staat de vereniging wel ingeschreven maar kunnen schulden niet worden afbetaald, kunnen bestuurders evengoed privé aansprakelijk worden gesteld.

Goed om te weten: gemeenten verlenen alleen ontheffingen aan verenigingen die staan ingeschreven bij de KVK.

Stap 2: Doelstelling bepalen

Als je weet in welk verenigingsverband je verder wilt, is het tijd voor de officiële oprichting. Je bepaalt dan wat de naam wordt van de vereniging, welk doel de vereniging dient, hoe je lid kunt worden en hoe financiële zaken worden afgehandeld als de vereniging stopt met bestaan.

Als je kiest voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, moet bovenstaande worden vastgelegd in een oprichtingsakte. Dit doe je bij de notaris. Die stelt een officieel document op waarin alle statuten (regels) staan opgesteld. Hier dienen de bestuurders zich aan te houden. De notaris schrijft de vereniging vervolgens in bij de KVK. Je hoeft niet naar de notaris als je een vereniging opricht met beperkte rechtsbevoegdheid.

Stap 3: Kostenposten berekenen

Bij het oprichten van een vereniging komen ook verschillende kosten kijken. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid betaalt al snel tussen de 400 en 1000 euro aan notariskosten. Voor de inschrijving van de vereniging bij de KVK betaal je een eenmalige inschrijfvergoeding van 85,15 euro. Dan zijn er nog de jaarlijkse administratiekosten. Deze kunnen oplopen van 600 tot 1800 euro per jaar.

Ook belastingzaken moeten goed worden geregeld. Je kunt als vereniging mogelijk voordeel krijgen op je belasting als je schenkingen en erfenissen ontvangt. Je moet dan wel een speciale status (ANBI of SBBI) aanvragen bij de Belastingdienst.

Stap 4: Personeelszaken regelen

Als vereniging is het toegestaan om personeel in dienst te hebben. Je dient de vereniging dan aan te melden als werkgever bij de Belastingdienst en bij de KVK te melden over hoeveel werknemers je beschikt. Qua kosten krijg je te maken met loonheffingen en sociale premies.

Hoewel bestuurders vaak vrijwillig werken, is het mogelijk om hen financieel tegemoet te komen. Ook andere vrijwilligers binnen de vereniging mogen een vergoeding ontvangen.

Stap 5: Administratie bijhouden

Ook de boekhouding moet goed worden bijgehouden. De algehele administratie van de vereniging moet namelijk minstens 7 jaar worden bewaard.

Een belangrijk onderdeel om goed op te bergen is de ledenadministratie. Het gaat hierbij om de persoons- en contributiegegevens van de leden. Ook het jaarverslag dient goed te worden bewaard, hier staan namelijk alle inkomsten en uitgaven in. Ook als de vereniging wordt opgeheven, dienst de administratie nog zeven jaar te worden bewaard. Als de vereniging stopt heeft dit gevolgen voor onder meer de verkregen gemeentevergunningen.

Ontheffing van de gemeente

Een heuse onderneming dus, zo'n vereniging. Het succesvol oprichten hiervan is dan ook nog geen garantie op een vuurwerkontheffing. Of en hoeveel heffingen er in een gemeente worden verleend, wordt bepaald door de burgemeester. Belangstellenden zullen dus een kort lijntje moeten hebben met hun gemeente om te bepalen of het oprichten van een vereniging een optie is.