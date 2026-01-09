Volg Hart van Nederland
Man ernstig gewond na doven vuurwerk met sneeuw: politie zoekt getuigen

Ongeluk

Vandaag, 16:10 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Een man is vorige week zondag ernstig gewond geraakt in Nijmegen door een stuk vuurwerk dat ontplofte toen hij er sneeuw overheen wilde gooien. Het slachtoffer zag op 4 januari hoe een groepje jongeren bezig was met vuurwerk in een speeltuintje aan de Hindestraat.

Nadat de jongens ervandoor gingen, kwam de buurtbewoner poolshoogte nemen toen hij brand zag. Hij probeerde het vuur te doven met sneeuw, maar tijdens die handeling ontplofte het vuurwerk. De man raakte daarbij gewond.

Afgelopen jaarwisseling was het laatste jaar dat particulieren zelf vuurwerk mochten kopen en aansteken. Afdelingen voor spoedeisende hulp (SEH's) zagen het hoogste aantal slachtoffers sinds 2017:

Hoogste aantal vuurwerkslachtoffers op spoedeisende hulp sinds 2017
0:55

Hoogste aantal vuurwerkslachtoffers op spoedeisende hulp sinds 2017

Het slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij ernstige verwondingen heeft opgelopen en mogelijk blijvend letsel overhoudt. De politie zegt mogelijk zicht te hebben op de vier jongeren en wil graag met hen in contact komen. Ook vraagt de politie buurtbewoners om camerabeelden uit de omgeving.

Signalement

De politie is naarstig op zoek naar het groepje jongeren. Het gaat om een groep van vier jongeren in de leeftijd van 14 tot 16 jaar. Alle vier droegen zij een joggingbroek. Twee van hen droegen een zwarte jas, waarvan één in combinatie met een zwarte bodywarmer. Een van de jongeren droeg een grijze jas.

Door Redactie Hart van Nederland

