Celstraffen na geweld tegen hulpverleners bij jaarwisselingsrellen Den Bosch

Tijdens een supersnelrechtzitting in Den Bosch stonden woensdag twee verdachten voor de rechter vanwege rellen rond oud en nieuw. Het gaat om twee personen: de eerste zou een agente hebben mishandeld, de tweede zou vuurwerk naar boa's hebben gegooid. In totaal zijn rond de jaarwisseling zo'n 250 personen aangehouden. Een deel van hen zit nog vast.

De eerste zaak, die onder leiding stond van de politierechter, draaide om de mishandeling van een agente. De verdachte, de 39-jarige Yousouf A., zou haar op het oog hebben gestompt tijdens het uitgaan in een nachtclub, nadat hij daar ruzie had gekregen. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. A. is een bekende van justitie, hij heeft een fors strafblad. Hij was niet in de rechtszaal aanwezig.

Volgens de officier van justitie speelden meerdere strafverzwarende factoren mee, waaronder het gebruik van geweld tegen een hulpverlener en geweld in een uitgaansgebied. De advocaat van de man vroeg om vrijspraak, maar de rechter ging daar niet in mee omdat er volgens de rechtbank sprake was van opzet. De straf moest volgens het Openbaar Ministerie bestaan uit 14 dagen cel, waarvan twee dagen onvoorwaardelijk, een boete van 1.000 euro en een proeftijd van twee jaar. De rechter ging daarin mee. Omdat de verdachte al in voorarrest had gezeten, hoeft hij niet opnieuw de cel in.

Vuurwerk naar boa's

In de tweede zaak ging het om het gooien van vuurwerk naar twee boa's en het weigeren van een alcoholtest. Opvallend was dat de getroffen hulpverleners ook in de zaal aanwezig waren, net als verdachte Jamal Z. (40). De boa's kwamen tijdens de zitting ook aan het woord.

De tenlastelegging draaide om het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel dan wel mishandeling. De boa's zouden in het gezicht zijn geraakt door vuurwerk dat Z. naar hen zou hebben gegooid. Het derde feit betrof volgens justitie het weigeren van een alcoholtest.

'Schrik'

Een van de aanwezige boa's liet tijdens het spreekrecht weten dat het een heftige gebeurtenis was en dat er veel over is gesproken met collega's. Ook was er grote angst om door het vuurwerk blind te worden. De andere boa zei wakker te liggen van het voorval en gaf aan dat het gezicht 'verwoest' had kunnen worden door het vuurwerk. "Dit had veel erger kunnen zijn. Ik kom moeilijk in slaap door wat er is gebeurd. Ik merk dat de schrik er nog in zit."

Z. zei het hele voorval erg vervelend te vinden en bood zijn excuses aan. "Het is niet mijn intentie geweest jullie iets aan te doen", zei hij tegen de boa's. De rechter achtte het echter bewezen dat er sprake was van een poging om de boa's letsel toe te brengen met vuurwerk. Hij volgde in zijn uitspraak de eis van de officier van justitie. Z. kreeg vier maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De zeven dagen voorarrest worden van de straf afgetrokken.

Beide veroordeelden kunnen binnen veertien dagen besluiten om in hoger beroep te gaan.