Politie spreekt van 'heftige' jaarwisseling met 250 arrestaties

De politie heeft 250 mensen aangehouden tijdens wat zij een 'heftige' jaarwisseling noemt. Op verschillende plekken richtte het geweld zich tegen hulpverleners.

De overlast begon, in tegenstelling tot andere jaren, al vroeg, zegt plaatsvervangend korpschef Wilbert Paulissen. "Bijna alle beschikbare ME'ers die we in Nederland hebben, waren aan het werk. Echt een maximale inzet die de halve nacht voortduurde."

In Leidschendam werden agenten bekogeld met vuurwerk:

1:00 Chaos in Leidschendam: agenten bekogeld met vuurwerk

Geweld tegen politie en hulpverleners

Volgens de korpschef zullen de komende dagen de gevolgen van deze jaarwisseling duidelijk worden. "Maar afgelopen nacht hebben we al heel veel branden, vernielingen en geweld gezien. Zo werden de Vondelkerk in Amsterdam en een sporthal in het Groningse Bedum door brand verwoest. Er werd een supermarkt geplunderd en agenten werden bekogeld met molotovcocktails, zwaar vuurwerk en stoeptegels", zegt Paulissen.

Op veel plekken kregen politie en hulpverleners te maken met geweld. "Het is echt bizar om te zien hoe sommigen daar echt op uit zijn en in sommige gevallen met bivakmutsen op geweld uitlokken", vertelt hij. "Er zijn weer agenten en andere hulpverleners gewond geraakt en politievoertuigen bruut vernield. We hebben veel geïnvesteerd om onze mensen zo goed mogelijk te beschermen, bijvoorbeeld met nieuwe gehoorbescherming. Toch hebben meerdere collega's gehoorschade opgelopen."