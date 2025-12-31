LIVE | ME al op meerdere plaatsen in actie, agenten bekogeld met vuurwerk

Het is op meerdere plekken in Nederland al onrustig op de vroege avond van oudjaarsavond. Verspreid over het land zijn branden ontstaan, worden agenten bekogeld met vuurwerk en is de Mobiele Eenheid (ME) ingezet om hulpdiensten hun werk te laten doen.

In dit liveblog houden we je op de hoogte.

21.45 uur - ME grijpt in in Den Haag na vuurwerkgeweld

In de omgeving van het Heeswijkplein in Den Haag moest de Mobiele Eenheid ingrijpen na ongeregeldheden. Hulpdiensten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. De situatie was dusdanig dreigend dat de ME zich zichtbaar moest opstellen om de orde te handhaven, aldus een correspondent ter plaatse.

Beeld: District8

21.20 uur - Geschoten in Arnhem

De politie is woensdagavond met ondersteuning van de ME uitgerukt in de wijk Schuytgraaf in Arnhem nadat er meerdere meldingen waren binnengekomen over dat iemand in de lucht zou hebben geschoten.

Een politiewoordvoerder meldt dat mensen zijn gefouilleerd, maar dat er geen vuurwapen is aangetroffen. Er is ook niemand opgepakt.

Al de hele dag zou in de wijk overlast zijn door groepen jongeren, meldt een correspondent ter plaatse. Ook zouden omstanders bekogeld zijn met vuurwerk.

21.00 uur - Agenten bekogeld in Leidschendam

In Leidschendam is de ME ingezet na een melding van een kelderbrand. Agenten kwamen af op de brand, maar ter plaatse bleek de situatie onrustig te zijn, meldt een correspondent ter plaatse. Agenten werden vanuit meerdere hoeken bekogeld met vuurwerk door groepen jongeren.

1:00 Chaos in Leidschendam: agenten bekogeld met vuurwerk

Door de onveilige situatie konden hulpdiensten hun werk niet goed doen en moest extra ondersteuning worden ingeschakeld. Korte tijd later kwamen drie bussen van de Mobiele Eenheid en de BRATRA, de Brand- en Traangaseenheid, ter plaatse. De ME werd ingezet om de rellende jongeren uit de wijk te krijgen en de situatie onder controle te brengen.

Jongeren die zich op straat bevonden, werden door de politie verdreven en zetten het op een lopen. De aanwezigheid van de ME zorgde ervoor dat de rust in de omgeving terugkeerde.

Eerder op de avond waren op dezelfde locatie al politie en brandweer in actie gekomen na aanvallen door een groep jongeren. Dit leidde tot een verhoogde aanwezigheid van hulpdiensten in de omgeving.

Voor zover bekend zijn er geen meldingen van gewonden. Ook zijn er nog geen aanhoudingen verricht.

20.45 uur - Brand op de weg in Hoogkerk

In Hoogkerk, een dorp vlakbij Groningen, moest de ME in actie komen. Dat gebeurde rond 20.30 uur in de omgeving van de Zuiderweg en het Nijverheidsplein, meldt de politie. Daar woedde een brand op de weg. Doordat er vuurwerk werd afgestoken, kon de brandweer volgens de politie niet veilig werken en trad de ME op.

20.30 uur - Brand in binnenstad Dordrecht

In de binnenstad van Dordrecht is brand uitgebroken in een historische woning, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De eerste meldingen van de brand kwamen iets na 20.00 uur bij de brandweer binnen. Toen de hulpdiensten aankwamen, sloegen de vlammen uit het pand, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Beeld: MediaTV

Alle mensen die in de woning aan de Kort Engelenburgerkade aanwezig waren, zijn veilig uit het pand gekomen. Vooralsnog lijkt het erop dat niemand gewond is geraakt, zegt hij. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

20.00 uur - Kerstbomen in Amersfoort

In Amersfoort is het onrustig in de wijk Soesterkwartier. Bewoners hadden volgens een correspondent ter plaatse een grote stapel kerstbomen verzameld om die in brand te steken. De brandweer was ter plaatse om de bomen nat te spuiten zodat ze niet in brand kunnen vliegen.

Beeld: Koen Laureij

Toen politie ter plaatse was zodat brandweerlieden hun werk konden doen, werd vuurwerk naar agenten gegooid. De ME kwam ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Er zou één aanhouding zijn verricht.

De gemeente is inmiddels begonnen met het afvoeren van de kerstbomen.