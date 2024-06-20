Handige tip: zo stuur je nieuwjaarswensen naar meerdere personen tegelijk op WhatsApp

Vandaag, 18:00
Natuurlijk wil je je oma, je buurvrouw en je beste vriend(in) een appje sturen met de liefste nieuwjaarswensen komende jaarwisseling. Alleen wil je natuurlijk ook lekker van je glaasje bubbels genieten om 00.00 uur. Daarom lees je hier hoe je zo snel mogelijk iedereen een berichtje stuurt.
WhatsApp heeft namelijk een handige functie waarbij je hetzelfde bericht naar meerdere mensen tegelijk kunt sturen. Het gaat om de functie 'Verzendlijsten'.
WhatsApp Verzendlijsten werkt als volgt:
Open het chatoverzicht in WhatsApp
Rechts bovenin zie je drie puntjes onder elkaar staan. Tik daarop. Tik daarna op 'Nieuwe verzendlijst'
Voeg alle contacten toe die je een bericht wil sturen (je kunt er tot 256 toevoegen!)
Tik op het groene vinkje rechts onderin.
Schrijf het bericht dat je wil versturen naar al je contacten
Klik op verzenden
Open het chatoverzicht in WhatsApp
Tik op 'Instellingen', daarna op 'Verzendlijsten' en daarna op 'Nieuwe lijst'
Voeg alle contacten toe die je een bericht wil sturen (je kunt er tot 256 toevoegen!)
Tik op de naam van het contact en dan op 'Maken'
Schrijf het bericht dat je wil versturen naar al je contacten
Klik op verzenden
De ontvangers krijgen allemaal een los bericht - het lijkt alsof je zelf een uniek bericht naar ze hebt gestuurd. Ze zien ook niet dat anderen hetzelfde bericht hebben gekregen. En krijg je een antwoord? Dan zie ook jij dat alleen.
Zo kun je dus 'gelukkig nieuwjaar' naar maximaal 256 mensen sturen. Wel belangrijk: alleen mensen die jouw nummer in hun contactenlijst hebben staan, ontvangen berichten via deze functie. Let dus op de vinkjes!
En ook mooi: de verzendlijst kun je blijven gebruiken.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.