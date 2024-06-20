Volg Hart van Nederland
Handige tip: zo stuur je nieuwjaarswensen naar meerdere personen tegelijk op WhatsApp

WhatsApp

Vandaag, 18:00

Natuurlijk wil je je oma, je buurvrouw en je beste vriend(in) een appje sturen met de liefste nieuwjaarswensen komende jaarwisseling. Alleen wil je natuurlijk ook lekker van je glaasje bubbels genieten om 00.00 uur. Daarom lees je hier hoe je zo snel mogelijk iedereen een berichtje stuurt.

WhatsApp heeft namelijk een handige functie waarbij je hetzelfde bericht naar meerdere mensen tegelijk kunt sturen. Het gaat om de functie 'Verzendlijsten'.

Hoe werkt die functie?

WhatsApp Verzendlijsten werkt als volgt:

Op Android

  • Open het chatoverzicht in WhatsApp

  • Rechts bovenin zie je drie puntjes onder elkaar staan. Tik daarop. Tik daarna op 'Nieuwe verzendlijst'

  • Voeg alle contacten toe die je een bericht wil sturen (je kunt er tot 256 toevoegen!)

  • Tik op het groene vinkje rechts onderin.

  • Schrijf het bericht dat je wil versturen naar al je contacten

  • Klik op verzenden

Op iOS

  • Open het chatoverzicht in WhatsApp

  • Tik op 'Instellingen', daarna op 'Verzendlijsten' en daarna op 'Nieuwe lijst'

  • Voeg alle contacten toe die je een bericht wil sturen (je kunt er tot 256 toevoegen!)

  • Tik op de naam van het contact en dan op 'Maken'

  • Schrijf het bericht dat je wil versturen naar al je contacten

  • Klik op verzenden

De ontvangers krijgen allemaal een los bericht - het lijkt alsof je zelf een uniek bericht naar ze hebt gestuurd. Ze zien ook niet dat anderen hetzelfde bericht hebben gekregen. En krijg je een antwoord? Dan zie ook jij dat alleen.

Zo kun je dus 'gelukkig nieuwjaar' naar maximaal 256 mensen sturen. Wel belangrijk: alleen mensen die jouw nummer in hun contactenlijst hebben staan, ontvangen berichten via deze functie. Let dus op de vinkjes!

En ook mooi: de verzendlijst kun je blijven gebruiken.

Door Redactie Hart van Nederland

Stilletjes verdwijnen uit groepsapp? WhatsApp maakt het nu mogelijk
Deze langverwachte WhatsApp-functie komt binnenkort naar de iPhone
