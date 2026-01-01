Volg Hart van Nederland
Agent honderden meters meegesleurd door auto in Rotterdam

Agent honderden meters meegesleurd door auto in Rotterdam

Crime

Vandaag, 12:37

Een agent is op oudjaarsavond in Rotterdam door een auto enkele honderden meters meegesleurd en daarbij gewond geraakt. Dat gebeurde even voor 23.30 uur op de Giessenweg in Overschie, meldt de politie.

Daar wilden agenten een auto controleren. Toen zij zagen dat in de auto een grote hoeveelheid verdovende middelen lag, gaf de bestuurder gas. Een agent werd meegesleurd, maar kon nog wel een waarschuwingsschot lossen. De 18-jarige bestuurder uit Rotterdam stopte de auto op de Industrieweg. Hij is aangehouden voor poging tot doodslag en zware mishandeling en het bezit van harddrugs.

Twee andere inzittenden van de auto zijn ervandoor gegaan. Naar hen is de politie nog op zoek.

Door ANP

