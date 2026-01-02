Fors meer woning- en autobranden tijdens afgelopen jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling zijn veel meer auto's en woningen in brand gevlogen dan in voorgaande jaren. Zo is het aantal woningbranden in twee jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers over nieuwjaarsincidenten van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), een instantie die de veiligheidsregio's ondersteunt.

Het NIPV noteerde 361 autobranden. Dat is ruim 33 procent meer dan tijdens de jaarwisseling van 2024 naar 2025, toen er 271 autobranden waren. Nog een jaar eerder telden de hulpdiensten 230 autobranden. Dat komt neer op een toename van 57 procent in twee jaar tijd.

Ook het aantal woningbranden nam flink toe. Dat steeg met 53 procent naar 228. Tijdens de jaarwisseling twee jaar geleden waren er nog 109 woningbranden. Daarmee is het aantal in die periode meer dan verdubbeld.

De hulpdiensten waren gelukkig goed voorbereid op mogelijke incidenten tijdens de jaarwisseling: