Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Fors meer woning- en autobranden tijdens afgelopen jaarwisseling

Fors meer woning- en autobranden tijdens afgelopen jaarwisseling

Brand

Vandaag, 12:19

Link gekopieerd

Tijdens de jaarwisseling zijn veel meer auto's en woningen in brand gevlogen dan in voorgaande jaren. Zo is het aantal woningbranden in twee jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers over nieuwjaarsincidenten van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), een instantie die de veiligheidsregio's ondersteunt.

Het NIPV noteerde 361 autobranden. Dat is ruim 33 procent meer dan tijdens de jaarwisseling van 2024 naar 2025, toen er 271 autobranden waren. Nog een jaar eerder telden de hulpdiensten 230 autobranden. Dat komt neer op een toename van 57 procent in twee jaar tijd.

Ook het aantal woningbranden nam flink toe. Dat steeg met 53 procent naar 228. Tijdens de jaarwisseling twee jaar geleden waren er nog 109 woningbranden. Daarmee is het aantal in die periode meer dan verdubbeld.

De hulpdiensten waren gelukkig goed voorbereid op mogelijke incidenten tijdens de jaarwisseling:

Politie bereidt zich voor op drukste nacht van het jaar
1:13

Politie bereidt zich voor op drukste nacht van het jaar

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Politici woest na geweld nieuwjaarsnacht: 'Geen volksfeest maar een veldslag'
Politici woest na geweld nieuwjaarsnacht: 'Geen volksfeest maar een veldslag'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.