Fors meer mensen verdacht van misdrijf rond jaarwisseling

Vandaag, 13:42 - Update: 17 minuten geleden

Zeker 171 mensen worden verdacht van een misdrijf tijdens de jaarwisseling. Ze hebben onder meer agenten, brandweermedewerkers en ambulancemedewerkers belaagd of spullen vernield. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar lag het aantal verdachten nog op 120. Ook het aantal hulpverleners dat te maken kreeg met geweld en agressie is fors gestegen.

Het Openbaar Ministerie noemt het onacceptabel dat relschoppers de jaarwisseling verstoren. "Agressie en geweld worden niet getolereerd. Hulpverleners zoals politie-, brandweer- en ambulancepersoneel staan elke dag klaar om mensen te helpen en onze samenleving veiliger te maken. Zij moeten hun werk ongestoord kunnen doen", zei procureur-generaal Sue Preenen in een verklaring.

Op meerdere plekken werden agenten tijdens de jaarwisseling bekogeld met vuurwerk en moest de ME worden ingezet:

Ruim 500 hulpverleners slachtoffer

In totaal werden tijdens de jaarwisseling 528 hulpverleners, waaronder politieagenten, brandweerlieden en ambulancemedewerkers, slachtoffer van geweld en agressie. Dat zijn er fors meer dan vorig jaar en ook meer dan gemiddeld in de afgelopen drie jaar. Zo werden hulpverleners aangevallen of bekogeld met vuurwerk.

"Helaas is afgelopen jaarwisseling op te veel plekken overschaduwd door excessief geweld, brandstichting en vernieling", schrijft demissionair justitieminister Foort van Oosten aan de Tweede Kamer. De incidenten krijgen volgens de VVD-bewindsman "een steeds gewelddadiger en deels onvoorspelbaar karakter". Daardoor neemt de "beheersbaarheid" af. "Dat baart mij grote zorgen", aldus Van Oosten.

