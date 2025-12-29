Hulpverleners bekogeld met vuurwerk in Rijnsburg: tien aanhoudingen

In Rijnsburg in de gemeente Katwijk zijn hulpverleners maandagavond bekogeld met vuurwerk. Dat gebeurde terwijl er aan de Margrietlaan een vuur werd geblust, waarbij kerstbomen in brand stonden.

De politie meldt dat tien mensen zijn aangehouden. Niemand raakte gewond.

Volgens lokale media werd de brandweer in de avond meerdere keren opgeroepen voor brandjes. Een groep van voornamelijk jongeren zou voor onrust hebben gezorgd in het Zuid-Hollandse dorp.