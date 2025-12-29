Volg Hart van Nederland
Dochtertje van agent in video: papa moet na jaarwisseling thuis komen

Crime

Vandaag, 22:51

Politie Eenheid Den Haag deelt een opvallende video op sociale media waarin een klein, schattig blond meisje een serieuze wens uitspreekt. Het dochtertje van een politieagent hoopt dat haar vader na de jaarwisseling weer veilig thuiskomt. De campagnevideo wijst op het geweld tegen hulpverleners en roept veel positieve reacties op.

De video begint met heftige beelden waarop politieagenten te zien zijn die te maken krijgen met veel vuurwerkgeweld. "Mijn papa werkt bij de politie. Dat vind ik leuk en stoer. Omdat hij mensen helpt", begint het meisje te vertellen. Maar vooral, vervolgt ze, hoopt ze dat haar vader na zijn werk weer veilig thuiskomt.

De video is onderdeel van een campagne van Politie Eenheid Den Haag om mensen bewust te maken van de gevolgen van geweld tegen hulpverleners. De video eindigt met de geschreven boodschap: "Als de politie niet jouw held is, dan wel van iemand anders." Daarbij klemt het meisje zich vast aan het been van een man in politie-uniform.

De politie hoopt dat mensen extra zullen nadenken voordat ze tijdens de jaarwisseling een agent, ambulancebroeder of brandweerman aanvallen. Diezelfde hulpverlener is namelijk ook iemands vader, zoon of echtgenoot. "Laat onze mensen veilig thuiskomen", schrijft de politie bij de video op Instagram.

Dankbaarheid en respect

De video maakt veel reacties los. Zo schrijft Joany onder het filmpje op Instagram: "Ik ben altijd weer blij en dankbaar als mijn man en mijn zoon veilig thuis zijn. Niet alleen met oud en nieuw, maar op alle dagen dat zij aan het werk zijn. Mijn gedachten gaan ook uit naar hun collega's en onze vrienden. Ik wens alle hulpverleners, deze dagen en alle andere dagen, een veilige dienst." Andere politie-eenheden reageren met een blauw hartje.

Veel mensen noemen de video mooi, maar zijn bang dat juist degenen die tijdens de jaarwisseling losgaan zich weinig van de campagne zullen aantrekken. Dit jaar mag er voor de laatste keer consumentenvuurwerk worden afgestoken, waardoor extra veel vuurwerk en mogelijk ook meer geweld wordt verwacht.

