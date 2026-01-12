Vuurwerkschade oud en nieuw bedraagt 9 miljoen euro, minder dan vorig jaar

De schade die particulieren hebben geleden door vuurwerk tijdens oud en nieuw bedraagt ten minste 9 miljoen euro. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars maandag in een eerste schatting. Het schadebedrag door vuurwerk rond de jaarwisseling is fors lager dan een jaar geleden, toen het ging om ongeveer 15,5 miljoen euro.

De zakelijke brandschade van deze jaarwisseling wordt op tientallen miljoenen geschat. Dat komt door enkele grote bedrijfsmatige incidenten zoals de brand in de Amsterdamse Vondelkerk, verschillende bedrijfspanden in Hillegom en een parkeergarage in Hellevoetsluis.

De toren van de Vondelkerk is volledig ingestort tijdens de jaarwisseling. In onderstaande video is te zien hoe de toren het begeeft:

0:33 ZIEN: Toren Vondelkerk in Amsterdam stort in

De schatting is gebaseerd op de eerste claims bij verzekeraars van oudejaarsavond en nieuwsjaardag binnenkregen en het incidentenoverzicht van Stichting Salvage. Het gaat bijvoorbeeld om schade aan huizen en auto's door knalvuurwerk of brand door vuurwerk. De werkelijke schade van de jaarwisseling ligt echter fors hoger, door "medische kosten, claims op zakelijke verzekeringen en schade aan niet-verzekerde overheidseigendommen", die niet zijn meegenomen in de schatting.

Geweld tegen hulpverleners

"De cijfers geven een gemengd beeld", stelt Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars. "Naast het gezonde feestgedruis was er sprake van excessief geweld tegen hulpverleners. En in de aanloop naar de jaarwisseling was er al veel schade door brandstichting, waaronder auto's, en veel vernielingen. Desondanks lijkt de verzekerde particuliere schade rondom de jaarwisseling relatief mee te vallen."

Meer meldingen kunnen later nog binnenkomen, benadrukt Weurding. "Maar dit is het eerste voorzichtige beeld."